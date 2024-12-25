"Новая почта" предупредила о фишинговой рассылке от киберпреступников: как себя защитить

Утром 25 декабря киберпреступники разослали украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед "Новой почтой". В компании напомнили некоторые правила кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В компании подчеркнули, что эти письма не имеют к "Новой почте" никакого отношения.

Там заявили, что злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией – в этом случае заявляют о долге.

Также в "Новой почте" напомнили правила кибербезопасности:

Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от "Новой почты" приходят только из официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания.

Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

Если вы открыли письмо или вложение, немедленно измените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.

Если вы получили такое письмо – переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

В компании подчеркнули, что их подразделение кибербезопасности уже работает над блокировкой сети серверов, с которых проходят рассылки.

Позже "Новая почта" выпустила заявление, что кибербезопасность компании проанализировала активность с фишинговой рассылкой.

Всем пользователям, пытавшимся открыть вложения в этих письмах, порекомендовали выполнить следующие действия:

установить антивирусную программу (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку устройства на наличие вредоносного программного обеспечения;

полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.

"Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков", - отметили в "Новой почте".

Напомним, 19 декабря российские хакеры совершили масштабную кибератаку на украинские государственные реестры. В тот день стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис "Дія". Сначала власти заявили о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.

Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где предоставили предварительные комментарии по инциденту, в частности, о сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного хранившегося в Польше резервного сервера и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.