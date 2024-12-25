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"Новая почта" предупредила о фишинговой рассылке от киберпреступников: как себя защитить
Утром 25 декабря киберпреступники разослали украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед "Новой почтой". В компании напомнили некоторые правила кибербезопасности.
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
В компании подчеркнули, что эти письма не имеют к "Новой почте" никакого отношения.
Там заявили, что злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией – в этом случае заявляют о долге.
Также в "Новой почте" напомнили правила кибербезопасности:
- Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от "Новой почты" приходят только из официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания.
- Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
- Если вы открыли письмо или вложение, немедленно измените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.
- Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.
- Если вы получили такое письмо – переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
В компании подчеркнули, что их подразделение кибербезопасности уже работает над блокировкой сети серверов, с которых проходят рассылки.
Позже "Новая почта" выпустила заявление, что кибербезопасность компании проанализировала активность с фишинговой рассылкой.
Всем пользователям, пытавшимся открыть вложения в этих письмах, порекомендовали выполнить следующие действия:
- установить антивирусную программу (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку устройства на наличие вредоносного программного обеспечения;
- полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.
"Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков", - отметили в "Новой почте".
Напомним, 19 декабря российские хакеры совершили масштабную кибератаку на украинские государственные реестры. В тот день стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис "Дія". Сначала власти заявили о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.
Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где предоставили предварительные комментарии по инциденту, в частности, о сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного хранившегося в Польше резервного сервера и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.