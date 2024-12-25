Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,99

-0,00

EUR

43,63

--0,01

Наличный курс:

USD

42,20

42,15

EUR

44,19

44,00

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" предупредила о фишинговой рассылке от киберпреступников: как себя защитить

"Новая почта"
"Новая почта" предупредила о фейковых письмах от киберпреступников. Фото: Пресс-служба "Новой почты"

Утром 25 декабря киберпреступники разослали украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед "Новой почтой". В компании напомнили некоторые правила кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В компании подчеркнули, что эти письма не имеют к "Новой почте" никакого отношения.

Там заявили, что злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией – в этом случае заявляют о долге.

Фото 2 — "Новая почта" предупредила о фишинговой рассылке от киберпреступников: как себя защитить
Изображение: Пресс-служба "Новой почты"

Также в "Новой почте" напомнили правила кибербезопасности:

  • Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от "Новой почты" приходят только из официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания.
  • Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
  • Если вы открыли письмо или вложение, немедленно измените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.
  • Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.
  • Если вы получили такое письмо – переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

В компании подчеркнули, что их подразделение кибербезопасности уже работает над блокировкой сети серверов, с которых проходят рассылки.

Позже "Новая почта" выпустила заявление, что кибербезопасность компании проанализировала активность с фишинговой рассылкой.

Всем пользователям, пытавшимся открыть вложения в этих письмах, порекомендовали выполнить следующие действия:

  • установить антивирусную программу (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку устройства на наличие вредоносного программного обеспечения; 
  • полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.

"Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков", - отметили в "Новой почте".

Напомним, 19 декабря российские хакеры совершили масштабную кибератаку на украинские государственные реестры. В тот день стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис "Дія". Сначала власти заявили о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.

Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где предоставили предварительные комментарии по инциденту, в частности, о сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного хранившегося в Польше резервного сервера и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.

Автор:
Ольга Колесниченко