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Как будет работать "Новая почта" на Рождество и Новый год: опубликован график

Новая почта
"Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год. Фото: facebook.com/nova.poshta.official

Логистическая компания " Новая почта " обнародовала график работы на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

  • 25 декабря – по своему обычному расписанию
  • 31 декабря – до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения)
  • 1 января - отделения и курьеры не будут работать.

Остальные дни-компания будет работать по обычному графику.

Напомним, что с октября "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем, стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки.

Добавим, "Новая почта" в первом полугодии 2024 года увеличила консолидированный чистый доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% — до 24,45 млрд грн, В то же время консолидированная чистая прибыль компании уменьшилась на 36,9% — до 1,48 млрд. грн.

За девять месяцев 2024 года "Новая почта" продемонстрировала рост во всех ключевых показателях, несмотря на экономические вызовы. Компания доставила 336 миллионов посылок, что на 17% больше, чем в 2023 году, из них 11 миллионов – международные отправления.

Автор:
Светлана Манько