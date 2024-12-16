Как будет работать "Новая почта" на Рождество и Новый год: опубликован график

Логистическая компания " Новая почта " обнародовала график работы на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

25 декабря – по своему обычному расписанию

– по своему обычному расписанию 31 декабря – до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения)

– до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения) 1 января - отделения и курьеры не будут работать.



Остальные дни-компания будет работать по обычному графику.

Напомним, что с октября "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем, стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки.

Добавим, "Новая почта" в первом полугодии 2024 года увеличила консолидированный чистый доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% — до 24,45 млрд грн, В то же время консолидированная чистая прибыль компании уменьшилась на 36,9% — до 1,48 млрд. грн.

За девять месяцев 2024 года "Новая почта" продемонстрировала рост во всех ключевых показателях, несмотря на экономические вызовы. Компания доставила 336 миллионов посылок, что на 17% больше, чем в 2023 году, из них 11 миллионов – международные отправления.