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Як працюватиме "Нова пошта" на Різдво та Новий рік: графік роботи відділень

Нова пошта
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Фото: facebook.com/nova.poshta.official

Логістична компанія "Нова пошта", оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Вихідним буде 1 січня

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка" Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

  • 25 грудня – за своїм звичайним розкладом
  • 31 грудня - до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення)
  • 1 січня - відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

Решта днів- компанія працюватиме за звичайним графіком.

Нагадаємо, що з жовтня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. У середньому вартість збільшиться на 10 гривень залежно від категорії посилки.

Додамо, "Нова пошта" в першому півріччі 2024 року збільшила консолідований чистий дохід порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% - до 24,45 млрд грн, У той же час консолідований чистий прибуток компанії зменшився на 36,9% - до 1,48 млрд грн.

За дев’ять місяців 2024 року "Нова пошта" продемонструвала зростання у всіх ключових показниках, незважаючи на економічні виклики. Компанія доставила 336 мільйонів посилок, що на 17% більше, ніж у 2023 році, з них 11 мільйонів — міжнародні відправлення.

Автор:
Світлана Манько