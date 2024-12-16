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Як працюватиме "Нова пошта" на Різдво та Новий рік: графік роботи відділень
Логістична компанія "Нова пошта", оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Вихідним буде 1 січня
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка" Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:
- 25 грудня – за своїм звичайним розкладом
- 31 грудня - до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення)
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1 січня - відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
Решта днів- компанія працюватиме за звичайним графіком.
Нагадаємо, що з жовтня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. У середньому вартість збільшиться на 10 гривень залежно від категорії посилки.
Додамо, "Нова пошта" в першому півріччі 2024 року збільшила консолідований чистий дохід порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% - до 24,45 млрд грн, У той же час консолідований чистий прибуток компанії зменшився на 36,9% - до 1,48 млрд грн.
За дев’ять місяців 2024 року "Нова пошта" продемонструвала зростання у всіх ключових показниках, незважаючи на економічні виклики. Компанія доставила 336 мільйонів посилок, що на 17% більше, ніж у 2023 році, з них 11 мільйонів — міжнародні відправлення.