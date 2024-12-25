"Нова пошта" попередила про фішингову розсилку від кіберзлочинців: як себе захистити

Вранці 25 грудня кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед "Новою поштою". У компанії нагадали деякі правила кібербезпеки.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

У компанії наголосили, що ці листи не мають до "Нової пошти" жодного відношення.

Там заявили, що зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг.

Також у "Новій пошті" нагадали правила кібербезпеки:

Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.

Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

У компанії наголосили, що їхній підрозділ кібербезпеки вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

Нагадаємо, 19 грудня російські хакери здійснили масштабну кібератаку на українські державні реєстри. В той день стало відомо про припинення великої кількості електронних державних послуг, що здійснюються через сервіс "Дія". Спочатку влада заявила про "технічні роботи" з "оновлення держреєстрів", однак пізно ввечері було офіційно визнано, що причиною стала масштабна російська кібератака.

Вранці 20 грудня Міністерство юстиції та Служба безпеки України провели пресконференцію, де надали попередні коментарі щодо інциденту, зокрема щодо складності ситуації, долі ймовірно ураженого резервного серверу, який зберігався в Польщі, та подальших дій Мін'юсту з відновлення роботи реєстрів.