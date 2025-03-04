Новые требования к фискальным чекам: какие реквизиты могут не указываться

С 1 марта 2025 года предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме, в которой не обязательно должна быть отображена строка "остаток".

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как поясняют в ведомстве, в фискальном кассовом чеке отражаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека.

"То есть строка "остаток" не заполняется, если такого остального при проведении расчета не было", — отмечают в ГНС.

Также это правило касается и других реквизитов, предусмотренных по форме.

Например, могут не указываться следующие реквизиты:

ИНН плательщика НДС – если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;

УКТВЭД – если товар не подакцизный; реквизит марки акцизного налога – если товар не маркирован;

строки 12 – 17 – если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;

ставки налогов – если предприятие не является плательщиком таких налогов и т.п.

Заметим, что ранее бизнес просил продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков еще на 6 месяцев. Но Министерство финансов Украины не пошло на встречу бизнесу, объясняя это тем, что предприятиям уделили достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям.

Основные изменения в фискальных чеках

Из расчетных документов исключено такие реквизиты:

номер ID-карты;

подпись кассира;

подпись держателя электронного платежного средства

Вместо этого добавлены новые реквизиты :