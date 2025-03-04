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Новые требования к фискальным чекам: какие реквизиты могут не указываться
С 1 марта 2025 года предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме, в которой не обязательно должна быть отображена строка "остаток".
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Как поясняют в ведомстве, в фискальном кассовом чеке отражаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека.
"То есть строка "остаток" не заполняется, если такого остального при проведении расчета не было", — отмечают в ГНС.
Также это правило касается и других реквизитов, предусмотренных по форме.
Например, могут не указываться следующие реквизиты:
- ИНН плательщика НДС – если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
- УКТВЭД – если товар не подакцизный; реквизит марки акцизного налога – если товар не маркирован;
- строки 12 – 17 – если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;
- ставки налогов – если предприятие не является плательщиком таких налогов и т.п.
Заметим, что ранее бизнес просил продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков еще на 6 месяцев. Но Министерство финансов Украины не пошло на встречу бизнесу, объясняя это тем, что предприятиям уделили достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям.
Основные изменения в фискальных чеках
Из расчетных документов исключено такие реквизиты:
- номер ID-карты;
- подпись кассира;
- подпись держателя электронного платежного средства
Вместо этого добавлены новые реквизиты :
- средство оплаты;
- валюта расчета;
- реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;
- расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;
- код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;
- вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);
- сумма остатка.