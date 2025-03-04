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Новые требования к фискальным чекам: какие реквизиты могут не указываться

фискальный чек
Фото: Freepik

С 1 марта 2025 года предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме, в которой не обязательно должна быть отображена строка "остаток".

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как поясняют в ведомстве, в фискальном кассовом чеке отражаются только те реквизиты, которые есть у плательщика при формировании конкретного чека.

"То есть строка "остаток" не заполняется, если такого остального при проведении расчета не было", — отмечают в ГНС.

Также это правило касается и других реквизитов, предусмотренных по форме.

Например, могут не указываться следующие реквизиты:

  • ИНН плательщика НДС – если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
  • УКТВЭД – если товар не подакцизный; реквизит марки акцизного налога – если товар не маркирован;
  • строки 12 – 17 – если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;
  • ставки налогов – если предприятие не является плательщиком таких налогов и т.п.

Заметим, что ранее бизнес просил продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков еще на 6 месяцев. Но Министерство финансов Украины не пошло на встречу бизнесу, объясняя это тем, что предприятиям уделили достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям.

Основные изменения в фискальных чеках

Из расчетных документов   исключено   такие реквизиты:

  • номер ID-карты;
  • подпись кассира;
  • подпись держателя электронного платежного средства

Вместо этого добавлены новые реквизиты :

  • средство оплаты;
  • валюта расчета;
  • реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;
  • расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;
  • код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;
  • вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);
  • сумма остатка.
Автор:
Светлана Манько