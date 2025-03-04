Нові вимоги до фіскальних чеків: які реквізити можуть не зазначатися

З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою, в якій не обов’язково має бути відображений рядок "решта".

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як пояснюють у відомстві, у фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.

"Тобто рядок "решта" не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було", - зауважують в ДПС.

Також це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою.

Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити:

ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;

УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний; реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований;

рядки 12 - 17 – якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;

ставки податків – якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.

Зауважимо, раніше бізнес просив продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків ще на 6 місяців. Але Міністерство фінансів України не пішло на зустріч бізнесу, пояснюючи це тим, що підприємствам дали достатньо часу, щоб підготуватися до нововведень.

Основні зміни у фіскальних чеках

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

номер ID-картки;

підпис касира;

підпис держателя електронного платіжного засобу.

Натомість додано нові реквізити: