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Нові вимоги до фіскальних чеків: які реквізити можуть не зазначатися

фіскальний чек
Фото: Freepik

З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою, в якій не обов’язково має бути відображений рядок "решта".

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як пояснюють у відомстві, у фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.

"Тобто рядок "решта" не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було", - зауважують в ДПС.

Також це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою.

Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити:

  • ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;
  • УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний; реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований; 
  • рядки 12 - 17 – якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані; 
  • ставки податків – якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.

Зауважимо, раніше бізнес просив продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків ще на 6 місяців. Але Міністерство фінансів України  не пішло на зустріч бізнесу, пояснюючи це тим, що підприємствам дали достатньо часу, щоб підготуватися до нововведень.

Основні зміни у фіскальних чеках

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

  • номер ID-картки;
  • підпис касира;
  • підпис держателя електронного платіжного засобу.

Натомість додано нові реквізити:

  • засіб оплати;
  • валюта розрахунку;
  • реквізити паспорта покупця при купівлі алкоголю та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі;
  • розширений вміст QR-коду для перевірки чека в Системі обліку РРО;
  • код автентифікації повідомлення (MAC) для РРО;
  • вага одиниці тютюнового виробу (для сигарил, тютюну та наборів), кількість тютюнових виробів у пачці, а також міцність та об’єм алкогольних напоїв у літрах (для duty-free магазинів);
  • сума решти.
Автор:
Світлана Манько