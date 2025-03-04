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Нові вимоги до фіскальних чеків: які реквізити можуть не зазначатися
З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою, в якій не обов’язково має бути відображений рядок "решта".
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Як пояснюють у відомстві, у фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.
"Тобто рядок "решта" не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було", - зауважують в ДПС.
Також це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою.
Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити:
- ІПН платника ПДВ – якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;
- УКТЗЕД – якщо товар не підакцизний; реквізит марки акцизного податку – якщо товар не маркований;
- рядки 12 - 17 – якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;
- ставки податків – якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.
Зауважимо, раніше бізнес просив продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків ще на 6 місяців. Але Міністерство фінансів України не пішло на зустріч бізнесу, пояснюючи це тим, що підприємствам дали достатньо часу, щоб підготуватися до нововведень.
Основні зміни у фіскальних чеках
З розрахункових документів виключено такі реквізити:
- номер ID-картки;
- підпис касира;
- підпис держателя електронного платіжного засобу.
Натомість додано нові реквізити:
- засіб оплати;
- валюта розрахунку;
- реквізити паспорта покупця при купівлі алкоголю та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі;
- розширений вміст QR-коду для перевірки чека в Системі обліку РРО;
- код автентифікації повідомлення (MAC) для РРО;
- вага одиниці тютюнового виробу (для сигарил, тютюну та наборів), кількість тютюнових виробів у пачці, а також міцність та об’єм алкогольних напоїв у літрах (для duty-free магазинів);
- сума решти.