З 1 березня діятимуть нові вимоги до фіскальних чеків: Мінфін відмовився відтермінувати перехідний період

Міністерство фінансів України не продовжуватиме перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів. З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Продовжувати перехідний період не будуть

Зазначається, що відомство ще у 2023 році розпочало процес обговорення змін до форм та змісту розрахункових документів з громадськістю та бізнесом, в тому числі з виробниками касової техніки, з метою надання достатньої кількості часу для підготовки та адаптації до реалізації нових вимог.

11 січня 2025 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року № 601 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13" та дві редакції змін до нього (накази у № 632 та № 674).

Зазначеними наказами, зокрема, було продовжено перехідний період до 1 березня 2025 року, адже попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, було визначено 1 січня 2025 року.

"Мінфін пішов на зустріч бізнесу та відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці для надання можливості суб’єктам господарювання здійснити заходи щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій", - зауважують у відомстві.

Там додають, що Законом України від 29 червня 2023 року № 3173-IX Кабінету Міністрів України доручено вже з 1 березня 2025 року забезпечити в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

"Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються", - підкреслюють у Мінфіні.

Зауважимо, раніше бізнес просив продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків ще на 6 місяців.

Некомпетентність Мінфіну

Зауважимо, що з 17 грудня набрав чинності наказ Мінфіну від 22.11.2024 №601, яким вносяться зміни до форми та змісту фіскальних чеків. Він мав вступити в силу з 1 січня 2025 року і бізнес чекали великі штрафи за неналежне використання реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО у разі видачі фіскального чеку за старою формою.

Так як наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО підприємцям залишили тільки 14 днів, після розголосу відомство вирішило продовжити перехідний термін.

Як повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, можливість видавати фіскальний чек до 1 січня 2025 року за старою формою була передбачена ще в оприлюдненому для обговорення в кінці 2023 року проекті наказу Мінфіну про внесення змін до фіскальних чеків.

"Тобто на перехід на нові форми чеків давався майже рік. Цього часу вистачило б і виробникам РРО/розробникам ПРРО, і бізнесу на впровадження нових форм чеків. Мінфін "з’їв" цей рік затягуючи прийняття наказу, але дату в наказі не змінив і усіх підставив під штрафи", - наголосила нардепка.

Основні зміни у фіскальних чеках

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

номер ID-картки;

підпис касира;

підпис держателя електронного платіжного засобу.

Натомість додано нові реквізити: