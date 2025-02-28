С 1 марта будут действовать новые требования к фискальным чекам: Минфин отказался отсрочить переходный период

Министерство финансов Украины не будет продолжать переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов. С 1 марта 2025 г. предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Продолжать переходный период не будут

Отмечается, что ведомство еще в 2023 году начало процесс обсуждения изменений форм и содержания расчетных документов с общественностью и бизнесом, в том числе с производителями кассовой техники, с целью предоставления достаточного количества времени для подготовки и адаптации к реализации новых требований.

11 января 2025 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 22 ноября 2024 года № 601 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года № 13" и две редакции изменений в него (приказы в № 632 и № 674).

Указанные приказы, в частности, продлили переходный период до 1 марта 2025 года, ведь предыдущей датой, с которой должны применяться новые требования к форме и содержанию расчетных документов, были определены 1 января 2025 года.

"Минфин пошел на встречу бизнеса и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца для предоставления возможности хозяйствующим субъектам осуществить меры по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций", — отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что Законом Украины от 29 июня 2023 № 3173-IX Кабинета Министров Украины поручено уже с 1 марта 2025 года обеспечить в тестовом режиме функционирования Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

"Одним из ключевых источников информации для этой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до введения новых требований в расчетных документах не указываются", — подчеркивают в Минфине.

Заметим, что ранее бизнес просил продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков еще на 6 месяцев.

Некомпетентность Минфина

Отметим, что с 17 декабря вступил в силу приказ Минфина от 22.11.2024 №601, которым вносятся изменения в форму и содержание фискальных чеков. Он должен был вступить в силу с 1 января 2025 года и бизнес ждали большие штрафы за ненадлежащее использование регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО в случае выдачи фискального чека по старой форме.

Так как приказ Минфин разрабатывал и согласовывал больше года, а на разработку нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО предпринимателям оставили только 14 дней после огласки ведомство решило продлить переходный срок.

Как сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, возможность выдавать фискальный чек до 1 января 2025 года по старой форме была предусмотрена еще в обнародованном для обсуждения в конце 2023 года проекте приказа Минфина о внесении изменений в фискальные чеки.

"То есть на переход на новые формы чеков давался почти год. Этого времени хватило бы и производителям РРО/разработчикам ПРРО, и бизнесу по внедрению новых форм чеков. Минфин "съел" этот год затягивая принятие приказа, но дату в приказе не изменил и всех подставил под штрафы", — подчеркнула нардепка.

Основные изменения в фискальных чеках

Из расчетных документов исключено такие реквизиты:

номер ID-карты;

подпись кассира;

подпись держателя электронного платежного средства

В то же время добавлены новые реквизиты :