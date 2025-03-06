Объем экспорта с Украины может возрасти до 77 миллиардов долларов: правительство разрабатывает новую экспортную стратегию

К 2030 году ежегодный объем экспорта Украины может составить 77 миллиардов долларов, а его доля в ВВП – 33%. Такие целевые показатели заложены в новой Национальной экспортной стратегии, разрабатываемой Министерством экономики в сотрудничестве с бизнесом, отраслевыми объединениями, экспертами и международными партнерами.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка во время Международного торгового форума, состоявшегося в Киеве 5 марта 2025 года, пишет Минэкономики.

Форум, организованный Министерством экономики Украины и Общественным союзом Фонд поддержки реформ в Украине при поддержке правительства Германии, стал платформой для представления ключевых стратегических и операционных целей Стратегии. Участники мероприятия – экспортеры, производители, народные депутаты и представители правительства – обсудили текущие вызовы, возможности и практические решения, способствующие раскрытию экспортного потенциала страны.

По словам Утко, экспорт играет критически важную роль в экономике Украины. В 2024 году он принес стране 51 миллиард долларов валютных поступлений. Однако за последнее десятилетие его доля в ВВП снизилась – с 49% в 2014 году до 25% в 2023 году. Кроме того, структура экспорта остается проблемной: доля сырья и низкотехнологичной продукции выросла с 52% в 2021 году до 66,3% в 2024 году.

"Мы хотим сделать акцент на увеличении производства и экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью. В этом смысле Национальная экспортная стратегия как государственная политика тесно связана с политикой поддержки и развития промышленности, национального производителя. Во главу угла экспортной стратегии является производство национального товара", — подчеркнул Качка.

Поддержка бизнеса

Сообщается, что важным аспектом новой стратегии экспорта станет взаимодействие бизнеса, государства и общественных институтов для создания благоприятных условий для экспортеров.

Государство будет выполнять сервисные функции – помогать производителям выходить на международные рынки, преодолевать бюрократические барьеры и привлекать инвестиции.

Отдельно на Форуме обсуждались вызовы, вызванные широкомасштабной агрессией России, в частности, проблемы логистики, дефицита трудовых ресурсов и риски для долгосрочных торговых соглашений. Значительное внимание было уделено европейской интеграции и вступлению Украины в ЕС. Участники мероприятия наработали предложения, которые будут учтены при дальнейшей работе над Национальной экспортной стратегией.

Ранее Утко отмечал, что средняя цена экспорта снижается с 2022 года: тогда она составляла $443/тонна, в 2023 году – $361/тонна, а в 2024 году упала до $318/тонна. В то же время, общий вес и стоимость экспорта росли.