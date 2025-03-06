Обсяг експорту з України може зрости до 77 мільярдів доларів: уряд розробляє нову експортну стратегію

До 2030 року щорічний обсяг експорту України може сягнути 77 мільярдів доларів, а його частка у ВВП – 33%. Такі цільові показники закладені в новій Національній експортній стратегії, яку наразі розробляє Міністерство економіки у співпраці з бізнесом, галузевими об’єднаннями, експертами та міжнародними партнерами.

Про це заявив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка під час Міжнародного торговельного форуму, що відбувся в Києві 5 березня 2025 року, пише Мінекономіки.

Форум, організований Міністерством економіки України та Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні" за підтримки уряду Німеччини, став платформою для представлення ключових стратегічних та операційних цілей Стратегії. Учасники заходу – експортери, виробники, народні депутати та представники уряду – обговорили поточні виклики, можливості та практичні рішення, що сприятимуть розкриттю експортного потенціалу країни.

За словами Качки, експорт відіграє критично важливу роль в економіці України. У 2024 році він приніс країні 51 мільярд доларів валютних надходжень. Однак за останнє десятиліття його частка у ВВП знизилася – з 49% у 2014 році до 25% у 2023-му. Крім того, структура експорту залишається проблемною: частка сировини та низькотехнологічної продукції зросла з 52% у 2021 році до 66,3% у 2024-му.

"Ми хочемо зробити акцент на збільшенні виробництва та експорту товарів з вищою доданою вартістю. В цьому сенсі Національна експортна стратегія, як державна політика тісно пов’язана з політикою підтримки та розвитку промисловості, національного виробника. Наріжним елементом експортної стратегії є виробництво національного товару", – наголосив Качка.

Підтримка бізнесу

Повідомляється, що важливим аспектом нової експортної стратегії стане взаємодія бізнесу, держави та громадських інституцій для створення сприятливих умов для експортерів.

Держава виконуватиме сервісні функції – допомагатиме виробникам виходити на міжнародні ринки, долати бюрократичні бар’єри та залучати інвестиції.

Окремо на Форумі обговорювали виклики, спричинені широкомасштабною агресією Росії, зокрема проблеми логістики, дефіциту трудових ресурсів та ризики для довгострокових торговельних угод. Значну увагу приділили європейській інтеграції та вступу України в ЄС. Учасники заходу напрацювали пропозиції, які будуть враховані під час подальшої роботи над Національною експортною стратегією.

Раніше Качка зазначав, що середня ціна експорту знижується з 2022 року: тоді вона складала $443/тонна, у 2023 році – $361/тонна, а в 2024 році впала до $318/тонна. Водночас загальна вага та вартість експорту зростали.