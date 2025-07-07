Обвинительный акт по незаконному обогащению главы АМКУ на 72 млн грн передан в суд

Прокуратура САП по материалам расследования НАБУ передала в суд обвинительный акт в отношении действующего главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 72 млн грн и внесении недостоверных данных в декларации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП направила в суд дело

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ передал в суд обвинительный акт в отношении действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму свыше 72,8 млн грн и предоставлении недостоверной информации в декларациях.

По результатам расследования установлено, что в период 2020-2023 годов, будучи в должности руководителя областной военной администрации, чиновник получил 21 объект недвижимого имущества и люксовый автомобиль, оформленные на родственников его жены.

В имущество входят:

семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом площадью более 220 кв. м и два земельных участка вблизи Киева;

два гаражных бокса;

шесть машиномест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Общая стоимость активов составляет 72,8 млн грн, часть из которых приобретена по цене, значительно ниже рыночной. Официальные доходы должностного лица и его семьи не позволяли совершить такие покупки.

Дело о незаконном обогащении Павла Кириленко

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Теперь его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было раньше.

14 августа Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа Кириленко внес залог в 30 млн грн и вышел на свободу.

3 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

Откуда у главы АМКУ средства

Журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором было обнаружено, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.