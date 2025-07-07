Обвинувальний акт щодо незаконного збагачення голови АМКУ на 72 млн грн передано до суду

Прокуратура САП за матеріалами розслідування НАБУ передала до суду обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларацій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП направила до суду справу

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ передав до суду обвинувальний акт щодо чинного Голови Антимонопольного комітету України. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72,8 млн грн та поданні недостовірної інформації у деклараціях.

За результатами розслідування встановлено, що у період 2020–2023 років, перебуваючи на посаді керівника обласної військової адміністрації, посадовець набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, оформлені на родичів його дружини.

До майна входять:

сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки поблизу Києва;

два гаражних бокси;

шість машиномісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Загальна вартість активів становить 72,8 млн грн, частина з яких придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. Офіційні доходи посадовця та його родини не дозволяли здійснити такі покупки.

Справа про незаконне збагачення Павла Кириленко

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.

3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем" оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.