Очільнику АМКУ Кириленку зменшили заставу, але виїжджати за кордон не дозволили

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт "Радіо Свобода" "Схеми".

За даними видання, адвокат Павла Кириленка подав клопотання про зміну запобіжного заходу — зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до 3 мільйонів і повернення посадовцеві закордонного паспорта для виїзду за кордон у службові відрядження.

Адвокат повідомив, що компанія "Керамет", , бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан і яка 28 серпня 2024 року внесла заставу за голову АМКУ розміром 30 мільйонів гривень, звернулася до Кириленка з проханням повернути внесені кошти "у зв’язку зі спливом тривалого часу з внесення застави та настанням термінів розрахунків із кредиторами як в Україні, так і за кордоном".

Також адвокат Кириленка нагадав, що глава АМКУ входить до делегації України для участі в переговорах із ЄС щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу.

Але прокурор САП наголосив, що законодавство не передбачає повернення застави за бажанням заставодавця. Окрім того, поїхати у відрядження можуть і заступники Кириленка.

Суд частково задовольнив клопотання: зменшив розмір застави до 25 мільйонів гривень, але відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати за кордон.

Справа про незаконне збагачення Павла Кириленко

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем" оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.