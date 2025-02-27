30 млн грн застави за очільника АМКУ Кириленка вніс відомий бізнесмен: деталі

Заставу в 30 млн грн за очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія "Керамет", бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми".

Хто вніс заставу

Зазначається, що заставу за Кириленка внесла компанія ТОВ "Керамет".

Відповідно до даних реєстру юридичних осіб, власником цієї компанії на майже 75% значиться ТОВ "Астрелла Кепітал", кінцевим бенефіціарним власником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Це син Олега Мкртчана, колишнього мільярдера, який раніше був одним із власників та генеральним директором промислової корпорації "Індустріальний союз Донбасу". З 2019 року Олег Мкртчан відбуває тюремне покарання у Росії, суд визнав його винним у шахрайстві в особливо великому розмірі.

Нині Едуард Мкртчан є співвласником низки інших підприємств, які, згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, входять до неформальної "групи братів Мкртчан". Основними напрямками діяльності компаній групи є альтернативна енергетика, виробництво вітрогенераторів, транспортно-логістичні послуги та переробка металовідходів.

Зв’язок з Кириленко

Журналісти встановили, що компанії Мкртчана беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання правил конкуренції під час проведення яких контролює АМКУ.

Зокрема, філія АМКУ зараз розглядає справу щодо однієї з фірм Мкртчана через можливі "антиконкурентні дії".

Як з’ясували "Схеми", "Керамет" та інші компанії з цієї групи беруть участь в державних закупівлях та аукціонах (наприклад, "Укрзалізниці" та "Нафтогазу України") і за деякими з них вже були помічені ознаки ймовірного порушення антиконкурентного законодавства.

Натомість сам Павло Кириленко в коментарі журналістам повідомив, що назву компанії, яка внесла за нього 30 млн грн, чує вперше, але підтвердив, що знайомий із самим Мкртчаном.

"Едуарда я знаю, і знаю його з моменту, коли я перебував і здійснював свою, відповідно до повноважень, діяльність безпосередньо в Донецькій області (з 2019 по 2023 рік Кириленко очолював Донецьку ОДА, – ред.)", – пояснив голова АМКУ.

Водночас запитання про те, чи просив він бізнесмена внести за нього заставу, Кириленко назвав "провокаційним" і залишив без відповіді.

На прохання прокоментувати те, що діяльність бізнес-структур Мкртчана у полі зору АМКУ, Кириленко запевнив, що "будь-яка компанія, яка буде порушником антиконкурентного, антимонопольного законодавства і вчинить антиконкурентні узгоджені дії, буде притягнута до відповідальності згідно з законом".

Своєю чергою Мкртчан повідомив, що внести заставу за Кириленка було "його ініціативою" і він зробив це, бо давно з ним дружить. Водночас він стверджує, що не звертався до голови АМКУ з проханням посприяти у вирішенні бізнес-питань.

Справа про незаконне збагачення Павла Кириленко

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем" оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.