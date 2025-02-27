30 млн грн залога за главу АМКУ Кириленко внес известный бизнесмен: детали

Залог в 30 млн грн за главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении, внесла компания "Керамет", бенефициарным совладельцем которой является бизнесмен Эдуард Мкртчан.

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы".

Кто внес залог

Отмечается, что залог за Кириленко внесла компания ООО "Керамет" .

Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем этой компании на почти 75% значится ООО "Астрелла Кэпитал", конечным бенефициарным владельцем которой является бизнесмен Эдуард Мкртчан.

Это сын Олега Мкртчана, бывшего миллиардера, ранее являвшегося одним из собственников и генеральным директором промышленной корпорации "Индустриальный союз Донбасса". С 2019 года Олег Мкртчан отбывает тюремное наказание в России, суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время Эдуард Мкртчан является совладельцем ряда других предприятий, которые, согласно данным аналитической системы Youcontrol, входят в неформальную "группу братьев Мкртчан". Основными направлениями деятельности компаний группы являются альтернативная энергетика, производство ветрогенераторов, транспортно-логистические услуги и переработка металлоотходов.

Связь с Кириленко

Журналисты установили, что компании Мкртчана принимают участие в государственных закупках и аукционах, соблюдение правил конкуренции, во время проведения которых контролирует АМКУ.

В частности, филиал АМКУ сейчас рассматривает дело в отношении одной из фирм Мкртчана из-за возможных "антиконкурентных действий".

Как выяснили "Схемы", "Керамет" и другие компании из этой группы принимают участие в государственных закупках и аукционах (например, "Укрзализныци" и "Нефтегаза Украины") и по некоторым из них уже были отмечены признаки вероятного нарушения антиконкурентного законодательства.

Сам же Павел Кириленко в комментарии журналистам сообщил, что название компании, которая внесла за него 30 млн грн, слышит впервые, но подтвердил, что знаком с самим Мкртчаном.

"Эдуарда я знаю, и знаю его с момента, когда я находился и осуществлял свою, в соответствии с полномочиями, деятельность непосредственно в Донецкой области (с 2019 по 2023 год Кириленко возглавлял Донецкую ОГА, – ред.)", – пояснил глава АМКУ.

В то же время, вопрос о том, просил ли он бизнесмена внести за него залог, Кириленко назвал "провокационным" и оставил без ответа.

По просьбе прокомментировать, что деятельность бизнес-структур Мкртчана в поле зрения АМКУ, Кириленко заверил, что "любая компания, которая будет нарушителем антиконкурентного, антимонопольного законодательства и совершит антиконкурентные согласованные действия, будет привлечена к ответственности по закону".

В свою очередь Мкртчан сообщил, что внести залог за Кириленко было "его инициативой" и он сделал это, потому что давно с ним дружит. В то же время, он утверждает, что не обращался к главе АМКУ с просьбой посодействовать в решении бизнес-вопросов.

Дело о незаконном обогащении Павла Кириленко

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Теперь его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было ранее.

14 августа Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа Кириленко внес залог в 30 млн грн и вышел на свободу .

Откуда у главы АМКУ средства

Журналисты "Схем" обнародовали материал, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.