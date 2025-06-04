Главе АМКУ Кириленко уменьшили залог, но выезжать за границу не разрешили

Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект "Радио Свобода" "Схемы".

По данным издания, адвокат Павла Кириленко подал ходатайство об изменении меры пресечения — уменьшении размера залога с 30 миллионов гривен до 3 миллионов и возвращении должностному лицу загранпаспорта для выезда за границу в служебные командировки.

Адвокат сообщил, что компания "Керамет", бенефициарным совладельцем которой является бизнесмен Эдуард Мкртчан и которая 28 августа 2024 года. внесла залог за главу АМКУ в размере 30 миллионов гривен, обратилась к Кириленко с просьбой вернуть внесенные средства "в связи с истечением длительного времени по внесению залога и наступлением сроков расчетов с кредиторами как в Украине, так и за рубежом" .

Также адвокат Кириленко напомнил, что глава АМКУ входит в делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз.

Но прокурор САП подчеркнул, что законодательство не предусматривает возврат залога по желанию залогодателя. Кроме того, поехать в командировку могут и заместители Кириленко.

Суд частично удовлетворил ходатайство: уменьшил размер залога до 25 миллионов гривен, но отказал в просьбе разрешить Кириленко выезжать за границу.

Дело о незаконном обогащении Павла Кириленко

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было раньше.

14 августа Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа Кириленко внес залог в 30 млн грн и вышел на свободу .

Откуда у главы АМКУ средства

Журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором было обнаружено, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.