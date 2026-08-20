Один из ключевых въездов в Буковину возобновили для грузового транспорта

На одном из ключевых въездов в Черновицкую область завершили ремонт проезда через мост и подъезды к нему. Работы провели на дороге Р-62 Криворовня — Усть-Путила — Старые Куты — Вижница — Сторожинец — Черновцы, по которой движется, в частности, крупногабаритный транспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

На участке полностью сняли деформированный пласт старого дорожного покрытия и устроили новый асфальтобетон. Также отремонтировали подходы к мосту.

Покрытия восстанавливали большими участками, а не отдельными локальными ямами. Такой ремонт рассчитан на интенсивное движение и погрузку от крупногабаритного транспорта.

Дорога Р-62 проходит через ряд населённых пунктов Ивано-Франковской и Черновицкой областей и обеспечивает один из въездов в Буковину.

Напомним, в начале августа на въезде в Черновицкую область временно ограничили движение из-за ремонта моста вблизи села Атаки. Во время работ транспорт пропускали в реверсном режиме.