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Один из ключевых въездов в Буковину возобновили для грузового транспорта

Завершили ремонт проезда через мост
Завершили ремонт проезда через мост

На одном из ключевых въездов в Черновицкую область завершили ремонт проезда через мост и подъезды к нему. Работы провели на дороге Р-62 Криворовня — Усть-Путила — Старые Куты — Вижница — Сторожинец — Черновцы, по которой движется, в частности, крупногабаритный транспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

На участке полностью сняли деформированный пласт старого дорожного покрытия и устроили новый асфальтобетон. Также отремонтировали подходы к мосту.

Покрытия восстанавливали большими участками, а не отдельными локальными ямами. Такой ремонт рассчитан на интенсивное движение и погрузку от крупногабаритного транспорта.

Дорога Р-62 проходит через ряд населённых пунктов Ивано-Франковской и Черновицкой областей и обеспечивает один из въездов в Буковину.

Напомним, в начале августа на въезде в Черновицкую область временно ограничили движение из-за ремонта моста вблизи села Атаки. Во время работ транспорт пропускали в реверсном режиме.

Автор:
Татьяна Гойденко

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