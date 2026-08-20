Один із ключових в’їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту

На одному з ключових в’їздів до Чернівецької області завершили ремонт проїзду через міст та під’їздів до нього. Роботи провели на дорозі Р-62 Криворівня — Усть-Путила — Старі Кути — Вижниця — Сторожинець — Чернівці, якою рухається, зокрема, великогабаритний транспорт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

На ділянці повністю зняли деформований шар старого дорожнього покриття та влаштували новий асфальтобетон. Також відремонтували підходи до мосту.

Покриття відновлювали великими ділянками, а не окремими локальними ямами. Такий ремонт розрахований на інтенсивний рух і навантаження від великогабаритного транспорту.

Дорога Р-62 проходить через низку населених пунктів Івано-Франківської та Чернівецької областей і забезпечує один із в’їздів до Буковини.

Нагадаємо, на початку серпня на в’їзді до Чернівецької області тимчасово обмежили рух через ремонт мосту поблизу села Атаки. На час робіт транспорт пропускали у реверсному режимі.