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На Закарпатті відремонтували відрізок міжнародної траси Київ – Чоп: які роботи виконали (ФОТО)

ремонт траси Київ-Чоп
На дорозі М-06 Київ – Чоп на Закарпатті завершено ремонтно-відновлювальні роботи / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

На Закарпатті завершили ремонт ділянки міжнародної траси М-06 Київ – Чоп біля села Глибоке. Відновили близько 9 тис. кв. м дороги, зокрема замінили покриття та відремонтували водовідведення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

"Ця траса є одним із ключових міжнародних маршрутів України. Дорога має стратегічне значення для логістики, роботи пунктів пропуску та забезпечення транспортного сполучення між регіонами", — зазначили у відомстві.

Фото 2 — На Закарпатті відремонтували відрізок міжнародної траси Київ – Чоп: які роботи виконали (ФОТО)
На Закарпатті завершили ремонт ділянки траси Київ-Чоп / Фото: Міністерство відновлення, інфраструктури та таранспорту

Роботи на 799-му кілометрі траси проводилися великими картами, із застосуванням спеціальних технологічних рішень. На ділянці відновили дорожнє покриття та систему водовідведення.

Фото 3 — На Закарпатті відремонтували відрізок міжнародної траси Київ – Чоп: які роботи виконали (ФОТО)
Дорожники завершили ремонтні роботи на автодорозі Київ-Чоп / Фото: Міністерство відновлення, інфраструктури та таранспорту

Ремонт доріг на Закарпатті та в інших регіонах

За даними дорожніх служб, від початку 2026 року на дорогах державного значення Закарпатської області відновили понад 407,5 тис. кв. м дорожнього покриття.

На інших ділянках області тривають роботи з утримання доріг. Зокрема, ремонтують мости, упорядковують смуги відведення, замінюють пошкоджені дорожні знаки та відновлюють горизонтальну розмітку.

Основні ремонтні роботи на автошляхах державного значення завершені в усіх областях. Зараз виконують аварійні роботи, щоб усувати окремі пошкодження та деформації доріг.

Через обмежене фінансування дорожньої галузі під час повномасштабної війни кошти спрямовують насамперед на утримання міжнародних і національних маршрутів.

За даними міністерства, з початку 2026 року в Україні загалом відновили 18,3 млн кв. м дорожнього покриття.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будують майже 30-кілометрову ділянку автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Чотирисмугова траса зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів на добу, що скоротить час у дорозі між Дніпром і Києвом.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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