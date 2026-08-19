В Закарпатье отремонтировали отрезок международной трассы Киев – Чоп: какие работы выполнили (ФОТО)

В Закарпатье завершили ремонт участка международной трассы М-06 Киев – Чоп возле села Глубокое. Восстановили около 9 тыс. кв. м дороги, в частности, заменили покрытие и отремонтировали водоотвод.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

"Эта трасса является одним из ключевых международных маршрутов Украины. Дорога имеет стратегическое значение для логистики, работы пунктов пропуска и обеспечения транспортного сообщения между регионами", - отметили в ведомстве.

На Закарпатье завершили ремонт участка трассы Киев-Чоп/Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и таранспорта

Работы на 799-м километре трассы производились большими картами, с применением специальных технологических решений . На участке восстановили дорожное покрытие и водоотводную систему.

Дорожники завершили ремонтные работы на автодороге Киев-Чоп/Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и таранспорта

Ремонт дорог в Закарпатье и других регионах

По данным дорожных служб, с начала 2026 г. на дорогах государственного значения Закарпатской области восстановили более 407,5 тыс. кв. м дорожного покрытия.

На других участках области продолжаются работы по содержанию дорог. В частности, ремонтируют мосты, упорядочивают полосы отвода, заменяют поврежденные дорожные знаки и восстанавливают горизонтальную разметку.

Основные ремонтные работы на дорогах государственного значения завершены во всех областях. Сейчас выполняются аварийные работы, чтобы устранять отдельные повреждения и деформации дорог.

Из-за ограниченного финансирования дорожной отрасли во время полномасштабной войны средства направляются, прежде всего, на содержание международных и национальных маршрутов.

По данным министерства, с начала 2026 года в Украине в общей сложности восстановили 18,3 млн кв. м дорожного покрытия.

Напомним, в Днепропетровской области строят почти 30-километровый участок автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Четырехполосная трасса сможет пропускать более 25 тысяч автомобилей в сутки, что сократит время в пути между Днепром и Киевом.