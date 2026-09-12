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Почти 800 дел против 340 компаний: как жалобы одной общественной организации влияют на бизнес – расследование

Рейдерство
Среди компаний, упоминаемых в жалобах, – бизнесы разного масштаба / Depositphotos

Общественная организация "Нон-Стоп Украина" за семь месяцев 2026 года выступила жалобщиком почти в 1100 судебных постановлениях. Речь идет о примерно 800 уникальных делах, в которых фигурируют около 340 украинских компаний.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на расследование Forbes Ukraine.

Среди компаний, упоминаемых в жалобах – бизнесы разного масштаба: от небольших предприятий до крупнейших компаний страны. В частности, речь идет о "Нафтогазе", МХП, ОККО, "Украинской бронетехнике", KAN, "Аптеке 911" и производителе дронов Vyriy Industries.

ОО направляет в правоохранительные органы заявления о возможных уголовных правонарушениях. Если сведения по таким заявлениям не вносят в Единый реестр досудебных расследований, организация обжалует бездействие правоохранителей в суде.

Журналисты отмечают, что даже в случае отказа суда соответствующее постановление попадает в открытый реестр. В результате информация о претензиях к компаниям становится доступна, в частности, для банков, партнеров и тендерных комитетов. И, по словам одного из топ-менеджеров, заказчики видят в реестрах упоминание о возможном уголовном производстве, задают вопрос – компания тратит время и деньги на доказывание противоположного.

Масштаб активности организации фиксируют и правоохранительные органы. По данным Офиса генпрокурора, с начала 2026 года органы прокуратуры получили от "Нон-Стоп Украина" более 3500 обращений и 300 запросов на публичную информацию.

Что происходит с делами после жалоб

Согласно анализу издания, примерно в четверти рассмотренных по сути судебных постановлений за семь месяцев суды приняли сторону организации и обязали правоохранителей зарегистрировать ее заявления в ЕРДР. Количество определений по жалобам ГО при этом росло: если в январе их было 73, то в июле – уже 246.

В то же время восемь бизнесменов и топ-менеджеров, с которыми пообщались журналисты и в отношении которых организация добилась открытия уголовных производств, заявили, что в дальнейшем эти дела фактически не двигались. Учредитель ОО Кирилл Яковец не ответил на вопрос издания о том, сколько жалоб организации завершились оглашением подозрений или приговорами.

Издание также приводит две версии, озвученные представителями бизнеса: организация может работать на заказ против конкретных компаний или получать плату за прекращение информационных атак. В то же время журналисты отмечают, что ни одну из этих версий документально подтвердить не удалось. Ни один из восьми опрошенных представителей компаний не заявил, что представители "Нон-Стоп Украина" напрямую требовали у него деньги. Сама организация эти обвинения отрицает.

Основатель "Нон-Стоп Украина" Кирилл Яковец в ответе Forbes заявил, что организация не получает денег за подачу жалоб и не требовала платы за прекращение жалоб или публикаций ни напрямую, ни через посредников. Однако он отказался раскрыть источники финансирования ОО, отметив, что основным источником его личные средства. Статистики по количеству подозрений и приговоров по обращениям организации Яковец не предоставил.

В Офисе генпрокурора также подчеркнули, что само по себе представление заявления или внесение информации в ЕРДР не подтверждает изложенные в нем обвинения и не означает установления факта совершения преступления.

Дополнительные расходы и риски для компаний

Представители компаний рассказали, что само появление такой информации создает для бизнеса дополнительную нагрузку. Предприятиям приходится разъяснять ситуацию партнерам и заказчикам, а также готовить документы для подтверждения отсутствия нарушений. Один из собеседников издания заявил также о сложностях с открытием счетов за границей и получением кредитов.

Один из топ-менеджеров рассказал, что получил от посредника, якобы представлявшего "Нон-Стоп", предложение прекратить информационную атаку за десятки тысяч долларов одноразово и последующую ежемесячную плату. Однако изданию не удалось подтвердить ни то, что посредник действительно представлял ОО, ни названные суммы. Организация отрицает какие-либо требования денег.

Кроме того, в статье напоминается, что в конце 2024 зернотрейдер Cofco, авиакомпания SkyUp и "Укрэнергомашины" обратились в суд с исками о защите деловой репутации. По данным журналистов, все три компании выиграли дела: в июне-июле 2025 года суды признали распространенную ГО информацию ложной и обязали ее опровергнуть.

Ранее Dilo также писало, что, согласно данным платформы "Опендатабот", за первые семь месяцев 2026 года в Украине было открыто 103 уголовных производства по фактам рейдерства. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в пять раз меньше, чем фиксировалось до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Автор:
Майя Калына

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