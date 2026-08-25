Количество дел о рейдерстве сокращается, однако в суд доходит каждое девятое производство

За первые семь месяцев 2026 года в Украине было открыто 103 уголовных производства по фактам рейдерства. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти в пять раз меньше, чем фиксировалось до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

В среднем правоохранители регистрируют около 15 дел по рейдерству ежемесячно. Пиковым периодом текущего года стал март, когда было открыто 31 уголовное производство.

Структура правонарушений и динамика расследований

Абсолютное большинство зарегистрированных производств связано с махинациями во время регистрационных действий:

Подделка регистрационных документов (ст. 205-1 УКУ): составляет 71,8% от общего количества — возбуждено 74 дела.

Противоправное завладение имуществом предприятия (ст. 206-2 УКУ): 16,5% от всех производств - зарегистрировано 17 дел.

Противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ): 11,7% - открыто 12 производств.

Несмотря на общее уменьшение количества производств, аналитики отмечают рост количества дел относительно непосредственного силового или противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ). Их количество (17 дел) уже превысило показатель за весь прошлый год, а доля в общей структуре рейдерских правонарушений выросла с 7% в 2025 году до 17% в 2026 году.

Результативность расследований и приговоры

Уровень доведения дел о рейдерстве до финальных процессуальных решений остается низким:

Вручение подозрений: сейчас подозрение объявлено только по каждому пятому делу — по 21 из 103 открытых производств.

Передача в суд: до судебного разбирательства дошло только каждое девятое дело — всего 11 производств.

Следует отметить, что все 11 дел, поступивших в суд в этом году, касаются исключительно подделки документов для регистрации бизнеса и ФЛП. По статьям о противоправном завладении имуществом или противодействии хозяйственной деятельности в суд в 2026 году не передали ни одного производства.

Напомним, НАБУ раскрыло новые подробности относительно рейдерской группы, в которую входили чиновники Офиса президента и нардепы. Во время операции "Фемида" была разоблачена преступная организация, которая занималась рейдерством в Киеве и незаконно завладела активами предприятий на сумму более 248 миллионов гривен.