Кількість справ про рейдерство скорочується, проте до суду доходить кожне дев'яте провадження

За перші сім місяців 2026 року в Україні було відкрито 103 кримінальні провадження за фактами рейдерства. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року, та майже вп'ятеро менше, ніж фіксувалося до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

У середньому правоохоронці реєструють близько 15 справ щодо рейдерства щомісяця. Піковим періодом поточного року став березень, коли було відкрито 31 кримінальне провадження.

Структура правопорушень та динаміка розслідувань

Абсолютна більшість зареєстрованих проваджень пов'язана з махінаціями під час реєстраційних дій:

Підроблення реєстраційних документів (ст. 205-1 ККУ): становить 71,8% від загальної кількості — відкрито 74 справи.

Протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ): 16,5% від усіх проваджень — зареєстровано 17 справ.

Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ): 11,7% — відкрито 12 проваджень.

Попри загальне зменшення кількості проваджень, аналітики відзначають зростання кількості справ щодо безпосереднього силового чи протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ). Їхня кількість (17 справ) уже перевищила показник за весь минулий рік, а частка в загальній структурі рейдерських правопорушень зросла з 7% у 2025 році до 17% у 2026-му.

Результативність розслідувань та вироки

Рівень доведення справ про рейдерство до фінальних процесуальних рішень залишається низьким:

Вручення підозр: наразі підозру оголошено лише у кожній п’ятій справі — у 21 зі 103 відкритих проваджень.

Передача до суду: до судового розгляду дійшла лише кожна дев'ята справа — загалом 11 проваджень.

Варто зазначити, що всі 11 справ, які надійшли до суду цього року, стосуються виключно підроблення документів для реєстрації бізнесу та ФОП. За статтями про протиправне заволодіння майном або протидію господарській діяльності до суду в 2026 році не передали жодного провадження.

Нагадаємо, НАБУ розкрило нові подробиці щодо рейдерської групи, до якої входили посадовці Офісу президента та нардепи. Під час операції "Феміда" було викрито злочинну організацію, яка займалася рейдерством у Києві та незаконно заволоділа активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень.