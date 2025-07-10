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OpenAI готовит революционный браузер с ИИ, который бросит вызов Google Chrome

illustrative, editorial, openai
OpenAI готовит революционный браузер с ИИ / Depositphotos

OpenAI, разработчик популярных ИИ-моделей, приближается к запуску собственного веб-браузера, который будет работать на основе искусственного интеллекта. Этот новый продукт может стать серьезным конкурентом для Google Chrome, который доминирует на рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, OpenAI планирует выпустить свой инновационный веббраузер уже в ближайшие недели. Главная цель этого продукта – изменить способ взаимодействия пользователей с интернетом с помощью искусственного интеллекта.

Этот шаг позволит OpenAI получить более прямой доступ к данным пользователей, что является ключевым элементом успеха для таких компаний, как Google.

Браузер OpenAI разработан таким образом, чтобы некоторые взаимодействия с пользователем происходили в пределах родного интерфейса чата, подобно ChatGPT, вместо перехода на веб-сайты.

По словам одного из источников, новый браузер OpenAI является частью более широкой стратегии компании, направленной на интеграцию своих сервисов в личную и профессиональную жизнь пользователей.

Представители OpenAI отказались комментировать эту информацию. Источники попросили не разглашать их имена, поскольку они не уполномочены публично высказываться по этому вопросу.

Напомним, на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в разных сферах деятельности доход американской компании OpenAI по состоянию на июнь вырос до 10 миллиардов долларов. С декабря 2024 года компания демонстрирует устойчивый рост, поскольку внедрение и использование ее популярных моделей искусственного интеллекта ChatGPT пользуются большим спросом.

Также OpenAI объединяется с культовым дизайнером Джонни Айвом в сделке в $6,5 миллиарда. Вместе с Айвом в OpenAI перейдет целая команда дизайнеров со стартапа io – многие работали над легендарными продуктами Apple.

Автор:
Татьяна Бессараб