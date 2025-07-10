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OpenAI готує революційний браузер зі ШІ, який кине виклик Google Chrome

illustrative, editorial, openai
OpenAI готує революційний браузер зі ШІ / Depositphotos

OpenAI, розробник популярних ШІ-моделей, наближається до запуску власного веббраузера, що працюватиме на основі штучного інтелекту. Цей новий продукт потенційно може стати серйозним конкурентом для Google Chrome, який наразі домінує на ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, OpenAI планує випустити свій інноваційний веббраузер вже найближчими тижнями. Головна мета цього продукту – фундаментально змінити спосіб взаємодії користувачів з інтернетом за допомогою штучного інтелекту.

Цей крок також дозволить OpenAI отримати більш прямий доступ до даних користувачів, що є ключовим елементом успіху для таких компаній, як Google.

Браузер OpenAI розроблений таким чином, щоб деякі взаємодії з користувачем відбувалися в межах рідного інтерфейсу чату, подібного до ChatGPT, замість переходу на веб-сайти.

За словами одного з джерел, новий браузер OpenAI є частиною ширшої стратегії компанії, спрямованої на інтеграцію своїх сервісів у особисте та професійне життя користувачів.

Представники OpenAI відмовилися коментувати цю інформацію. Джерела попросили не розголошувати їхні імена, оскільки вони не уповноважені публічно висловлюватися щодо цього питання.

Нагадаємо, на тлі активного впровадження штучного інтелекту у різних сферах діяльності дохід американської компанії OpenAI станом на червень зріс до 10 мільярдів доларів. Із грудня 2024 року компанія демонструє стійке зростання, оскільки впровадження та використання її популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT користуються великим попитом.

Також OpenAI об’єднується з культовим дизайнером Джоні Айвом в угоді на $6,5 мільярда. Разом з Айвом до OpenAI перейде ціла команда дизайнерів зі стартапу io – багато з них працювали над легендарними продуктами Apple.

Автор:
Тетяна Бесараб