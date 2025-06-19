Отбор управляющего ТРЦ "Гулливер": как проходит конкурс и кто среди участников

Завершился второй конкурс на управляющего ТРЦ "Гулливер". Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) проверяет участников на связи с РФ и коррупционные риски, чтобы обеспечить прозрачный отбор.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА проверяет участников конкурса

Завершился второй конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра "Гулливер" в центре Киева. Участие в тендере приняли три компании.

Самое выгодное экономическое предложение предоставило ООО "БК Миллениум". Эта компания уже участвовала в предыдущем конкурсе, но ее кандидатуру тогда отклонили из-за нарушения антикоррупционного законодательства: директор предприятия одновременно занимал государственный пост и осуществлял коммерческую деятельность без полномочий.

Другие участники конкурса — ЧП "Лимекс Экспресс Киев" и ООО "Алакор Сити". Последняя компания ранее также была отстранена из-за связей с гражданином России среди бенефициаров.

Агентство по розыску и менеджменту активов проводит детальную проверку тендерной документации и возможных связей участников с собственниками активов или страной-агрессором.

Цель — обеспечить прозрачный и законный отбор управляющего ТРЦ "Гулливер" в интересах государства.

"АРМА не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельцу арестованного актива или связаны с российской федерацией", — подчеркивают в пресс-службе.

Управление ТРЦ "Гулливер"

10 января 2025 года на платформе Prozorro прошел аукцион на отбор управляющего для ТРЦ Gulliver, где независимый оценщик, избранный на конкурсной основе, установил рыночную стоимость объекта в 7,6 млрд гривен. Минимальный ежемесячный платеж от управления этим арестованным активом составляет более 17 млн. грн.

В конкурсе принимали участие три компании:

ООО "БК "Миллениум".

Консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

ООО "Алакор Сити".

По результатам рассмотрения представленных тендерных предложений, АРМА их всех отклонило.

Все три участника обжаловали решение в АМКУ, однако регулятор подтвердил решение АРМА и отказал в удовлетворении всех жалоб участников.