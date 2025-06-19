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Відбір управителя ТРЦ "Гулівер": як проходить конкурс та хто серед учасників
Завершився другий конкурс на управителя ТРЦ “Гулівер”. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перевіряє учасників на зв’язки з РФ і корупційні ризики, аби забезпечити прозорий відбір.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.
АРМА перевіряє учасників конкурсу
Завершився другий конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру "Гулівер" у центрі Києва. Участь у тендері взяли три компанії.
Найвигіднішу економічну пропозицію подало ТОВ "БК Міленіум". Ця компанія вже брала участь у попередньому конкурсі, але її кандидатуру тоді відхилили через порушення антикорупційного законодавства: директор підприємства одночасно обіймав державну посаду та здійснював комерційну діяльність без відповідних повноважень.
Інші учасники конкурсу — ПП "Лімекс Експрес Київ" і ТОВ "Алакор Сіті". Останню компанію раніше також було відсторонено через зв’язки з громадянином росії серед бенефіціарів.
Наразі Агентство з розшуку та менеджменту активів проводить детальну перевірку тендерної документації та можливих зв’язків учасників із власниками активів або країною-агресором.
Мета — забезпечити прозорий і законний відбір управителя ТРЦ "Гулівер" в інтересах держави.
"АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією", - нагшолошують в пресслужбі.
Управління ТРЦ "Гулівер"
10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.
У конкурсі брали участь три компанії:
- ТОВ "БК "Міленіум".
- Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".
- ТОВ "Алакор Сіті".
За результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх всіх відхилило.
Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, проте регулятор підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.