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Відбір управителя ТРЦ "Гулівер": як проходить конкурс та хто серед учасників

Гулівер
ТРЦ "Гулівер". Фото: gullivercenter.com

Завершився другий конкурс на управителя ТРЦ “Гулівер”. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перевіряє учасників на зв’язки з РФ і корупційні ризики, аби забезпечити прозорий відбір.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА перевіряє учасників конкурсу

Завершився другий конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру "Гулівер" у центрі Києва. Участь у тендері взяли три компанії.

Найвигіднішу економічну пропозицію подало ТОВ "БК Міленіум". Ця компанія вже брала участь у попередньому конкурсі, але її кандидатуру тоді відхилили через порушення антикорупційного законодавства: директор підприємства одночасно обіймав державну посаду та здійснював комерційну діяльність без відповідних повноважень.

Інші учасники конкурсу — ПП "Лімекс Експрес Київ" і ТОВ "Алакор Сіті". Останню компанію раніше також було відсторонено через зв’язки з громадянином росії серед бенефіціарів.

Наразі Агентство з розшуку та менеджменту активів проводить детальну перевірку тендерної документації та можливих зв’язків учасників із власниками активів або країною-агресором.

Мета — забезпечити прозорий і законний відбір управителя ТРЦ "Гулівер" в інтересах держави.

"АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією", - нагшолошують в пресслужбі.

Управління ТРЦ "Гулівер"

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

У конкурсі брали участь три компанії:

  • ТОВ "БК "Міленіум". 
  •  Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".
  • ТОВ "Алакор Сіті".

За результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх всіх відхилило.

Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, проте регулятор підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників. 

Автор:
Ольга Опенько