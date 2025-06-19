Відбір управителя ТРЦ "Гулівер": як проходить конкурс та хто серед учасників

Завершився другий конкурс на управителя ТРЦ “Гулівер”. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перевіряє учасників на зв’язки з РФ і корупційні ризики, аби забезпечити прозорий відбір.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА перевіряє учасників конкурсу

Завершився другий конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру "Гулівер" у центрі Києва. Участь у тендері взяли три компанії.

Найвигіднішу економічну пропозицію подало ТОВ "БК Міленіум". Ця компанія вже брала участь у попередньому конкурсі, але її кандидатуру тоді відхилили через порушення антикорупційного законодавства: директор підприємства одночасно обіймав державну посаду та здійснював комерційну діяльність без відповідних повноважень.

Інші учасники конкурсу — ПП "Лімекс Експрес Київ" і ТОВ "Алакор Сіті". Останню компанію раніше також було відсторонено через зв’язки з громадянином росії серед бенефіціарів.

Наразі Агентство з розшуку та менеджменту активів проводить детальну перевірку тендерної документації та можливих зв’язків учасників із власниками активів або країною-агресором.

Мета — забезпечити прозорий і законний відбір управителя ТРЦ "Гулівер" в інтересах держави.

"АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією", - нагшолошують в пресслужбі.

Управління ТРЦ "Гулівер"

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

У конкурсі брали участь три компанії:

ТОВ "БК "Міленіум".

Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

ТОВ "Алакор Сіті".

За результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх всіх відхилило.

Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, проте регулятор підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.