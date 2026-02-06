Пентагон планирует оштрафовать компании, задерживающие поставки боеприпасов Украине

Пентагон планирует оштрафовать компании Northrop Grumman и Global Military Products за задержку поставок артиллерийских боеприпасов для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, в отчете Пентагона говорится о необходимости взыскания штрафов в размере 1,1 миллиона долларов за задержку поставок снарядов большого калибра, некоторые из которых опоздали на 18 месяцев.

При этом военное ведомство все еще оценивает точный размер штрафа, а сумма для каждой компании пока недоступна для разглашения.

"Армия стремится привлекать подрядчиков к ответственности, активно контролируя исполнение контрактов, документируя их деятельность и применяя договорные средства правовой защиты в случае невыполнения обязательств", – говорится в заявлении Пентагона.

О контрактах

Подрядчики получили пятилетний контракт на поставку специальных боеприпасов и вооружения "на неопределенный срок и неограниченное количество" в январе 2022 года в рамках Инициативы администрации тогдашнего президента США Джо Байдена по содействию безопасности Украины.

Генеральный инспектор Пентагона проверил семь контрактов Northrop Grumman и Global Military на сумму 1,9 млрд долларов. Согласно аудиту, армия "неэффективно закупила боеприпасы" для использования Украиной по пяти из семи проверенных контрактов

Ранее сообщалось, что американская Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра на территории Украины.