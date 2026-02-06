Пентагон планує оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні

Пентагон планує оштрафувати компанії Northrop Grumman та Global Military Products за затримки поставок артилерійських боєприпасів для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, у звіті Пентагону йдеться про необхідність стягнення штрафів у розмірі 1,1 мільйона доларів за затримку поставок снарядів великого калібру, деякі з яких запізнилися на 18 місяців.

При цьому військове відомство все ще оцінює точний розмір штрафу, а сума для кожної компанії "наразі недоступна для розголошення"

"Армія прагне притягувати підрядників до відповідальності, активно контролюючи виконання контрактів, документуючи їхню діяльність та застосовуючи договірні засоби правового захисту у разі невиконання зобов'язань", – йдеться у заяві Пентагону.

Про контракти

Підрядники отримали п'ятирічний контракт на постачання спеціальних боєприпасів та озброєння "на невизначений термін і необмежену кількість" у січні 2022 року в рамках Ініціативи адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена щодо сприяння безпеці України.

Генеральний інспектор Пентагону перевірив сім контрактів Northrop Grumman та Global Military на суму 1,9 мільярда доларів. Згідно з аудитом, армія "неефективно закупила боєприпаси" для використання Україною за п'ятьма з семи перевірених контрактів

Раніше повідомлялося, що американська Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України.