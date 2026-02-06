Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пентагон планує оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні

пентагон
Пентагон хоче оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні / Depositphotos

Пентагон планує оштрафувати компанії Northrop Grumman та Global Military Products за затримки поставок артилерійських боєприпасів для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, у звіті  Пентагону йдеться про необхідність стягнення штрафів у розмірі 1,1 мільйона доларів за затримку поставок снарядів великого калібру, деякі з яких запізнилися на 18 місяців.

При цьому військове відомство все ще оцінює точний розмір штрафу, а сума для кожної компанії "наразі недоступна для розголошення"

"Армія прагне притягувати підрядників до відповідальності, активно контролюючи виконання контрактів, документуючи їхню діяльність та застосовуючи договірні засоби правового захисту у разі невиконання зобов'язань", – йдеться у заяві Пентагону.

Про контракти

Підрядники отримали п'ятирічний контракт на постачання спеціальних боєприпасів та озброєння "на невизначений термін і необмежену кількість" у січні 2022 року в рамках Ініціативи адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена щодо сприяння безпеці України.

Генеральний інспектор Пентагону перевірив сім контрактів Northrop Grumman та Global Military на суму 1,9 мільярда доларів. Згідно з аудитом, армія "неефективно закупила боєприпаси" для використання Україною за п'ятьма з семи перевірених контрактів

Раніше повідомлялося, що американська Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України.

Автор:
Світлана Манько