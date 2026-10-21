Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США 22 октября

Первый танкер с дизтопливом объемом 40.000 тонн будет отправлен из России в США в четверг, 22 октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, подписание соответствующего контракта находится "на завершающей стадии". Он добавил, что «следуют следующие партии» дизельного топлива.

Новак также рассказал, что Россия может полностью восстановить объем экспорта дизельного топлива до конца 2026 года.

Поставки возобновляются в пределах возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, после договоренностей с США о временной отмене санкций на поставку горючего Россия возобновила морской экспорт дизеля. Первые танкеры с грузом по 300 тысяч баррелей каждый уже направляются в турецкие и бразильские порты.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего. противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.