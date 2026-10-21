Перший танкер з російським дизпаливом вирушить до США 22 жовтня

Перший танкер із дизпаливом обсягом 40.000 тонн буде відправлено з Росії до США у четвер, 22 жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Як заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, підписання відповідного контракту перебуває «на завершальній стадії». Він додав, що «слідом підуть наступні партії» дизельного палива.

Новак також розповів, що Росія може повністю відновити обсяги експорту дизельного палива до кінця 2026 року.

Наразі ж поставки відновлюються у межах можливостей російських нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, після домовленостей із США про тимчасове скасування санкцій на постачання пального Росія відновила морський експорт дизеля. Перші танкери з вантажем по 300 тисяч барелів кожен вже прямують до турецьких та бразильських портів.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.