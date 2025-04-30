Поехать на майские. Сколько стоит отдых в Украине и за границей

Украинцы пытаются вырваться на "майские праздники", несмотря на отличие выходных на время военного положения. Туроператоры также формируют в настоящее время расширенный пул коротких туров, чтобы удовлетворить возможности для отдыха как внутри страны, так и за рубежом.

Как отмечают операторы рынка, в этом году много желающих отдохнуть в Украине. Короткий отдых за границей могут себе позволить в первую очередь украинцы, которым легче добраться до первого попавшегося европейского аэропорта — а это Львовская, Винницкая, Закарпатская области. Во-вторых, это украинские беженцы в Европе, где в большинстве стран 1 мая — выходной, если взять день отгула, работники получают с выходными короткие отпуска на четыре дня.

"Поток людей намного меньше, чем до войны. Однако люди уже привыкли, что на майские надо выдохнуть. У нас несколько туров охватывают Голландию — сейчас там популярная локация с тюльпановыми полями", — рассказал в комментарии Delo.ua директор турагентства "Феерия Путешествий" Игорь Захаренко.

По его словам, майские праздники, как и любой отдых за границей, имеют поправку на дополнительные расходы с логистикой и трансфер занимает больше времени.

Популярные туристические направления на майские

Ключевой запрос украинцев на "майские" — чтобы далеко не лететь и отдохнуть не за все деньги мира, а в идеале, чтобы ноги в море хоть промочить. Операторы предлагают туры на короткие отпуска на Кипр, где уже начался купальный сезон, высокий сезон в Турции и Египте, также есть бронирование в Испанию, рассказала в комментарии Delo.ua основательница турагентства Kazakov's Travel Марина Казакова.

По словам Захаренко, как раньше, часть украинцев выбирает отдых на море – это может быть Египет или Турция, то есть авиатуры. Однако есть много желающих на экскурсионные туры, в основном в Европу: Италия, Румыния, Франция, Голландия, Швейцария, Австрия.

Цены на автобусные туры по Европе по цене сопоставимы с украинскими турами. Иллюстрация: скрин предложения туров от агентства "Аккорд"

Если человек ограничен 3-4 днями отдыха, это скорее всего экскурсионный тур в ближайшие страны.

В Украине большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Закарпатье, Буковель, Львовскую область.

Цены на отдых в мае 2025-го

Стоимость отдыха за границей для украинцев выросла в пределах инфляции, объясняет Захаренко. Так что в евро цены не выросли, а в гривнах разница ощутима.

Цены на автобусные туры по Украине стартуют от 1500-1700 за три дня — это экскурсии по Львовщине, в Каменец-Подольский, Хотин. Учитывая популярность и цены в отелях, Буковель уже считается люксовым классом для отдыха, здесь цены выше и соизмеримы с экскурсионными турами в Чехию, Венгрию – от 5 000-6 000 гривен.

Стоимость поездки за границу также стартует с отметки 200-250 евро на человека на автобусный тур.

Иллюстрация: туры от "Феерии на майские"

"Если говорить об автобусных турах в Европу с хорошими условиями, профессиональными гидами, комфортабельными автобусами, без ночных переездов, в среднем тур стоит в среднем 100 евро в день на человека. То есть тур на 5 дней — 500 евро, на 8 дней — 800 евро. Тур "Франция: Нормандия-Британь" на 13 дней так и стоит - 1300 евро", - объяснил Захаренко.

По горячим турам сегодня можно выловить хорошие путевки до 20 тысяч гривен (7 дней) в Турцию или Египет. По такой же цене можно еще найти тур на Тенерифы, хотя летом цена на это направление вдвое больше.

Популярными в Украине в последние годы стали также тематические туры от тревел-блоггеров, йогов, писателей. "Такие ретриты стоят часто вдвое дороже, чем обычные туры. Люди живут не в отелях, а на отдельной вилле, проводят занятия, посещают тематические экскурсии", — подчеркнула Казаченко.