Поїхати на травневі. Скільки коштує відпочинок в Україні та за кордоном

Українці намагаються вирватися на "травневі свята" попри відміну вихідних на час воєнного стану. Туроператори також формуть на цей час розширений пул коротких турів, щоб задовольнити можливості для відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.

Як зазначають оператори ринку, цього року багато бажаючих відпочити в Україні. Короткий відпочинок за кордоном можуть собі дозволити у першу чергу українці, яким легше добратись до першого-ліпшого європейського аеропорту - а це Львівська, Вінницька, Закарпатська області. По-друге, це українські біженців Європі, де у більшості країн 1 травня - вихідний, якщо взяти деньвідгулу, працівники отримують з вихідними короткі відпустки на чотири дні.

"Потік людей набагато менший, ніж до війни. Проте люди вже звикли, що на травневі треба видихнути. У нас кілька турів охоплюють Голландію - зараз там популярна локація з тюльпановими полями", - розповів у коментарі Delo.ua директор турагентства "Феєрія Мандрів" Ігор Захаренко.

За його словами, травневі свята, як і будь-який відпочинок за кордоном, мають поправку на додаткові витрати з логістикою і трансфер займає більше часу. Врашті-решт, тепер "травневі" - для кожного свої: хтось берез 3-4 дні для передиху, хтось може вирватись на тиждень-два.

Популярні туристичні напрямки на травневі

Ключовий запит українців на "травневі" - щоб далеко не летіти і відпочити не за всі гроші світу, а в ідеалі щоб ноги в морі хоч промочити. Тож оператори пропонують тури на короткі відпустки на Кіпр, де вже почався купальний сезон, високий сезон вТуреччині та Єгипті, також є бронювання в Іспанію, розповіла в коментарі Delo.ua засновниця турагентства Kazakov's Travel Марина Казакова.

За словами Захаренка, як і раніше, частина українців обирає відпочинок на морі - це може бути Єгипет чи Туреччина, тобто авіатури. Проте є багато бажаючих на екскурсійні тури, в основному в Європу: Італія, Румунія, Франція, Голландія, Швейцарія, Австрія.

Ціни на автобусні тури по Європі за ціною співставні з українськими турами. Ілюстрація: скрін пропозиції турів від агенції "Акорд"

"Якщо людина обмежена 3-4 днями відпочинку, це швидше за все екскурсійний тур у найближчі країни.

В Україні великою популярністю користуються екскурсійні тури в Закарпаття, Буковель, Львівську область.

Ціни на відпочинок у травні

Вартість відпочинку за кордоном для українців зросла в межах інфляції, пояснює Захаренко. Тож у євро ціни не виросли, а в гривнях різниця відчутна.

Ціни на автобусні тури по Україні стартують від 1500-1700 за три дні - це екскурсії Львівщиною, у Кам'янець-Подільський, Хотин. Враховуючи популярність та ціни в готелях, Буковель вже вважається люксовим класом для відпочинку, тут ціни вищі і співмірні з екскурсійними турами в Чехію, Угорщину - від 5 000-6 000 гривень.

Вартість поїздки за кордон також стартує з позначки 200-250 євро на людину на автобусний тур. "Авіатури дорожчі. Якщо це Іспанія, наприклад, на людину треба закладати бюджет від 400 євро", - пояснює Марина Казакова.

Ілюстрація: тури від "Феєрії на травневі

"Якщо говорити про автобусні тури в Європу з хорошими умовами, професійними гідами, комфортабельними автобусами, без нічних переїздів, в середньомутур коштує в середньому 100 євро в день на людину. Тобто тур на 5 днів - 500 євро, на 8днів - 800 євро. Тур "Франція: Нормандія-Британь" на 13 днів так і коштує - 1300 євро", - пояснив Захаренко.

За гарячими турами сьогодні ще можна виловити хороші путівки до 20 тисяч гривень (7 днів) в Туреччину чи Єгипет. За такою ж ціною можна ще знайти тур на Тенерифи, хоча влітку ціна на цей напрям удвічі більше.

Популярними в Україні в останні роки стали також тематичні тури від тревел-блогерів, йогів, письменників. "Такі ретрити коштують часто удвічі дорожче, ніж звичайні тури. Люди живуть не в готелях, а на окремій віллі, проводять заняття, відвідують тематичні екскурсії", - наголосила Казаченко.