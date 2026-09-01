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Польша увеличивает инвестиции в собственное производство оружия: расходы выросли почти в четыре раза

военный польской армии
Польша резко увеличила расходы на оборону / Википедия

В 2026 году Польша увеличила основные оборонные расходы до 53 миллиардов евро, направляя основной поток средств на внутренние закупки и региональные совместные предприятия. Расходы на закупки у отечественного ОПК за последние четыре года увеличились почти в четыре раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как выросли закупки

Численность польских вооруженных сил превысила 220 000 человек. Расходы на оборонные закупки у отечественных компаний и совместных предприятий выросли с 2022 года до 30,4 млрд злотых ($8,15 млрд).

"Мы строим самую большую сухопутную армию в Европе. Тот факт, что что-то используется нашей армией и что это производится в Польше, становится все важнее", - заявил заместитель министра государственного имущества Польши Конрад Голота.

Региональное производство и сотрудничество

По словам польских чиновников, увеличение собственного и регионального производства должно снизить зависимость от иностранных поставок и обеспечить доступ к вооружению в случае перебоев в международных цепях поставок.

"Сейчас Польша также пытается обеспечить устойчивость к глобальным сбоям, больше обращаясь к региональным и европейским поставщикам", - отметил эксперт по вопросам обороны университета CEVRO в Праге Зденек Род.

Варшава расширяет сотрудничество с европейскими компаниями:

  • чешская CSG подписала контракт на сумму свыше €100 миллионов с подразделением PGZ Dezamet на поставку компонентов для 155-мм снарядов и соглашение на €150 миллионов из Huta Stalowa Wola на оборудование для боевых машин;  
  • компания Niewiadow PGM вместе с KNDS Ammo France налаживает выпуск 155-мм боеприпасов с плановым объемом 180 000 единиц в год со следующего года;  
  • PGZ договорилась с эстонской Frankenburg Technologies о совместном производстве систем ПВО ближнего радиуса действия;  
  • германский концерн Rheinmetall создает в Польше производственные мощности и центр обслуживания наземных боевых систем.

Приоритетом Варшавы явилось локальное и региональное производство беспилотников, боеприпасов и сопутствующей техники. Также Варшава предложила совместно с Украиной и США производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot .

Напомним, в мае Польша и ЕС подписали соглашение о разблокировании льготных кредитов на сумму 43,7 млрд. евро ($51,4 млрд.) для оборонного сектора. Эти средства позволят стране подписать рекордное количество контрактов с собственными оружейными производителями и усилить безопасность в регионе.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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