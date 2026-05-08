Польша получит 44 миллиарда евро от ЕС на укрепление обороны и новое оружие

Польша и Европейский Союз подписали соглашение о разблокировании льготных кредитов на сумму 43,7 млрд. евро ($51,4 млрд.) для оборонного сектора. Эти средства позволят стране подписать рекордное количество контрактов с собственными оружейными производителями и усилить безопасность в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время церемонии в Варшаве 8 мая отметил, что эти инвестиции сделают страну значительно более безопасной. По его словам, большинство европейских денег уйдет непосредственно польским предприятиям оборонной отрасли.

Куда потратят деньги: 40 новых контрактов

Министерство обороны Польши планирует уже в этом месяце подписать 40 новых соглашений на поставку военной техники.

На что направят финансирование:

Техника и софт: закупка бронированных машин, самолетов, беспилотников и развитие систем кибербезопасности.

Поддержка своего: крупнейшие польские компании, такие как PGZ SA и WB Electronics, ожидают стремительного роста производства благодаря этому заказу.

Европейская инициатива: Польша стала главным получателем средств в рамках программы Security Action for Europe, получив почти треть общего фонда ЕС.

Экономия на процентах: кредиты от Евросоюза оказались дешевле внутренних займов, что позволит стране меньше тратить на обслуживание долга.

Политические споры вокруг ссуды

Несмотря на выгодные условия, вопрос использования этих средств вызвал споры между правительством и президентом Польши. Президентский офис выражал опасения, что ориентация на закупки у ЕС может ослабить военные связи с США. Однако правительство Дональда Туска настаивает на том, что европейские кредиты на 45 лет — лучший способ быстро модернизировать армию на фоне войны в Украине.

Напомним, польский производитель дронов WB Electronics планирует расширить бизнес на средства ЕС. Производитель разведывательных систем FlyEye рассматривает европейскую программу как главный ресурс для увеличения мощностей и подготовки к выходу на фондовый рынок.