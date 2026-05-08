Польща отримає 44 мільярди євро від ЄС на зміцнення оборони та нову зброю

Польща та Європейський Союз підписали угоду про розблокування пільгових кредитів на суму 43,7 млрд євро ($51,4 млрд) для оборонного сектору. Ці кошти дозволять країні підписати рекордну кількість контрактів із власними виробниками зброї та посилити безпеку в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час церемонії у Варшаві 8 травня зазначив, що ці інвестиції зроблять країну значно безпечнішою. За його словами, більшість європейських грошей піде безпосередньо польським підприємствам оборонної галузі.

Куди витратять гроші: 40 нових контрактів

Міністерство оборони Польщі планує вже цього місяця підписати 40 нових угод на постачання військової техніки.

На що спрямують фінансування:

Техніка та софт: закупівля броньованих машин, літаків, безпілотників та розвиток систем кібербезпеки.

Підтримка свого: найбільші польські компанії, як-от PGZ SA та WB Electronics, очікують стрімкого зростання виробництва завдяки цим замовленням.

Європейська ініціатива: Польща стала головним отримувачем коштів у межах програми "Security Action for Europe", отримавши майже третину від загального фонду ЄС.

Економія на відсотках: кредити від Євросоюзу виявилися дешевшими за внутрішні позики, що дозволить країні менше витрачати на обслуговування боргу.

Політичні суперечки навколо позики

Попри вигідні умови, питання використання цих коштів викликало суперечки між урядом і президентом Польщі. Президентський офіс висловлював побоювання, що орієнтація на закупівлі в ЄС може послабити військові зв'язки зі США. Проте уряд Дональда Туска наполягає на тому, що європейські кредити на 45 років — це найкращий спосіб швидко модернізувати армію на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, польський виробник дронів WB Electronics планує розширити бізнес за кошти ЄС. Виробник розвідувальних систем FlyEye розглядає європейську програму як головний ресурс для збільшення потужностей та підготовки до виходу на фондовий ринок.