Польща планує випробовувати військову техніку на українському фронті

Польща планує поглибити військово-технологічну співпрацю з Україною та використовувати бойовий досвід українського фронту для випробування нової техніки. Йдеться насамперед про безпілотні системи, а також про можливі спільні оборонні виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на defence24.

За словами заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика, Україна сьогодні має унікальний практичний досвід сучасної війни, який дає змогу швидко оцінювати ефективність техніки в реальних бойових умовах.

У польському оборонному відомстві вважають, що обладнання має спершу проходити випробування на національних полігонах, а після цього — перевірку в умовах сучасного поля бою. Такий підхід дозволяє швидше визначати, які рішення працюють ефективно, а які потребують доопрацювання.

Другим напрямом співпраці названо технологічний обмін. У Варшаві заявляють про намір розширювати партнерство між оборонними компаніями двох країн. Як приклад уже чинної кооперації названо польську компанію WB Electronics, яка працює з українською стороною.

Заяви польської сторони свідчать про зміну формату двосторонніх відносин — від моделі допомоги до промислового партнерства. Для Польщі це шанс зміцнити власний оборонний сектор і посилити позиції в європейському ланцюжку виробництва військових технологій.

Для України така кооперація означає додаткові виробничі можливості, доступ до інвестицій і масштабування успішних технологій, перевірених війною.

Польща прагне використати український бойовий досвід для розвитку власного ОПК та прискорення створення нових систем озброєння. Якщо спільні проєкти будуть реалізовані, співпраця може перейти на рівень глибокої оборонної інтеграції.

Окремо Томчик підтвердив, що розглядається можливість спільного виробництва безпілотників у Польщі. Для реалізації такого сценарію сторони мають погодити модель співпраці, яка буде економічно вигідною та врахує поточні потреби України у військовій підтримці.