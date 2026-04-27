Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Туск анонсував створення армади дронів разом з Україною

Польща планує створити потужну армію безпілотників. У цьому їй допоможе Україна, яка поділиться своїми технологіями та передовим бойовим досвідом.

Як повідомляє Delo.ua, про таку співпрацю заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. 

Це сталося під час його зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко в польському місті Жешув.

Український досвід заради безпеки

Дональд Туск дуже високо оцінив досягнення українських інженерів та військових. Він зазначив, що план створення польської армади дронів буде спиратися саме на українські розробки. За його словами, Україна сьогодні має найбільший досвід у світі й точно знає, що саме вирішує долю в повітряних боях.

Польський прем'єр пояснив головну мету цього проєкту. Власна армія безпілотників дозволить Польщі не лише краще допомагати Україні сьогодні, а й гарантувати безпеку своїм громадянам у майбутньому. Також він додав, що українці довели свою майстерність у захисті від повітряних атак навіть на тлі глобального протистояння на Близькому Сході.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські дрони вироблятимуть у Норвегії. У 2026 році Осло спеціально виділяє додаткові мільярди на підтримку українського оборонного сектору.Для реалізації цих планів держави вже уклали офіційну угоду. 

Автор:
Максим Кольц