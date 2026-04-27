Туск анонсував створення армади дронів разом з Україною

Польща планує створити потужну армію безпілотників. У цьому їй допоможе Україна, яка поділиться своїми технологіями та передовим бойовим досвідом.

Як повідомляє Delo.ua, про таку співпрацю заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Це сталося під час його зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко в польському місті Жешув.

Український досвід заради безпеки

Дональд Туск дуже високо оцінив досягнення українських інженерів та військових. Він зазначив, що план створення польської армади дронів буде спиратися саме на українські розробки. За його словами, Україна сьогодні має найбільший досвід у світі й точно знає, що саме вирішує долю в повітряних боях.

Польський прем'єр пояснив головну мету цього проєкту. Власна армія безпілотників дозволить Польщі не лише краще допомагати Україні сьогодні, а й гарантувати безпеку своїм громадянам у майбутньому. Також він додав, що українці довели свою майстерність у захисті від повітряних атак навіть на тлі глобального протистояння на Близькому Сході.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські дрони вироблятимуть у Норвегії. У 2026 році Осло спеціально виділяє додаткові мільярди на підтримку українського оборонного сектору.Для реалізації цих планів держави вже уклали офіційну угоду.