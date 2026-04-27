Туск анонсировал создание армады дронов вместе с Украиной

Польша намерена создать мощную армию беспилотников. В этом ей поможет Украина, которая поделится своими технологиями и передовым боевым опытом.

Как сообщает Delo.ua, о таком сотрудничестве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Это произошло во время его встречи с первой вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко в польском городе Жешув.

Украинский опыт ради безопасности

Дональд Туск очень высоко оценил достижения украинских инженеров и военных. Он отметил, что план создания польской армады дронов будет опираться именно на украинские разработки. По его словам, Украина сегодня имеет наибольший опыт в мире и точно знает, что решает судьбу в воздушных боях.

Польский премьер объяснил главную цель этого проекта. Собственная армия беспилотников позволит Польше не только лучше помогать Украине сегодня, но и обеспечить безопасность своих граждан в будущем. Также он добавил, что украинцы доказали свое мастерство по защите от воздушных атак даже на фоне глобального противостояния на Ближнем Востоке.

Напомним, недавно стало известно, что украинские дроны будут производить в Норвегии. В 2026 году Осло специально выделяет дополнительные миллиарды в поддержку украинского оборонного сектора. Для реализации этих планов государства уже заключили официальное соглашение.