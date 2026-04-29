Польша планирует испытывать военную технику на украинском фронте

Польша планирует углубить военно-технологическое сотрудничество с Украиной и использовать боевой опыт украинского фронта для опробования новой техники. Речь идет прежде всего о беспилотных системах, а также о возможных совместных оборонных производствах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на defence24.

По словам заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика, Украина сегодня имеет уникальный практический опыт современной войны, позволяющий быстро оценивать эффективность техники в реальных боевых условиях.

В польском оборонном ведомстве считают, что оборудование должно проходить испытания на национальных полигонах, а после этого — проверку в условиях современного поля боя. Такой подход позволяет быстрее определять, какие решения работают эффективно, а какие нуждаются в доработке.

Вторым направлением сотрудничества назван технологический обмен. В Варшаве заявляется о намерении расширять партнерство между оборонными компаниями двух стран. В качестве примера уже действующей кооперации названа польская компания WB Electronics, которая работает с украинской стороной.

Заявления польской стороны свидетельствуют об изменении формата двусторонних отношений от модели помощи до промышленного партнерства. Для Польши это шанс укрепить свой оборонный сектор и усилить позиции в европейской цепочке производства военных технологий.

Для Украины такая кооперация означает дополнительные производственные возможности, доступ к инвестициям и масштабирование успешных технологий, проверенных войной.

Польша стремится использовать украинский боевой опыт для развития ОПК и ускорения создания новых систем вооружения. Если общие проекты будут реализованы, сотрудничество может перейти на уровень глубокой оборонной интеграции.

Отдельно Томчик подтвердил, что рассматривается возможностьсовместного производства беспилотников в Польше. Для реализации такого сценария стороны должны согласовать модель сотрудничества, которая будет экономически выгодна и учтет текущие потребности Украины в военной поддержке.