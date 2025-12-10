Оружие, испытанное в Украине: Польша увеличит продажи военного снаряжения союзникам по ЕС

Крупнейший польский оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) намерен значительно увеличить продажи европейским союзникам и усилить сотрудничество с ключевыми игроками отрасли, такими как Rheinmetall AG, Thales SA и BAE Systems Plc.

Генеральный директор PGZ Адам Лешкевич сообщил, что государственная компания намерена расширить портфель иностранных контрактов, в том числе на поставки переносных систем ПВО и гаубиц, успешно прошедших боевые испытания в Украине.

Планы расширения и европейское финансирование

Стремление к экспансии совершается на фоне того, как Европейский Союз разблокирует финансирование в размере 150 миллиардов евро ($175 млрд) для восстановления своей оборонной промышленности на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Лешкевич подчеркнул, что программа вооружений ЕС (SAFE) "решительно предпочитает" общеевропейское сотрудничество.

Такая структура поможет PGZ получить ноу-хау и участвовать в новых трансграничных проектах, поскольку ранее "сотрудничество между европейскими оборонными компаниями отсутствовало в течение многих лет".

Кроме того, PGZ видит возможности для продажи снаряжения двойного назначения в частном секторе.

Международные амбиции

PGZ, объединяющая 70 фирм и насчитывающая 22 000 сотрудников, стремится усилить свой международный авторитет, особенно ввиду того, что Польша станет крупнейшим бенефициаром программы SAFE.

Финансовые результаты компании уже демонстрируют значительный рост: в прошлом году продажи выросли на 36% до 13,9 миллиарда злотых ($3,8 млрд), а чистая прибыль подскочила на 92%.

По словам Лешкевича, стратегическая цель PGZ — достичь, чтобы треть всех доходов поступала от экспорта и продукции двойного использования, в то время как эти категории составляют менее 20%.

Компания уже сотрудничает с BAE Systems по боеприпасам и Rheinmetall по бронетехнике.

