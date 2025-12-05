Запланована подія 2

Эксперт назвал, какие оборонные компании "выживут" на рынке после окончания войны

Украинский Совет Оружейников, Игорь Федирко
На сегодняшний день есть семь случаев поглощений предприятий. Фото: Freepik

После завершения полномасштабной войны на рынке оборонных технологий удастся сохраниться только тем компаниям, которые смогут объединяться и предлагать комплексные военные решения.

Об этом в эксклюзивном интервью для Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.

Федирко ожидает развитие оборонной промышленности Украины по двум следующим сценариям: объединение нескольких компаний в группу и поглощение меньших компаний большими.

"На сегодняшний день я знаю по меньшей мере семь активных случаев поглощений. А объединительная модель — только одна. И это тоже наша национальная особенность, ведь каждый хочет быть отдельным игроком. Поэтому поглощения происходят гораздо легче, чем добровольные слияния", — отмечает Игорь Федирко.

Он убежден, что после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ количество контрактов на закупку оружия будет существенно снижено. В то же время, по его словам, рынок уже строит свою логику по интеграции Украины в европейскую систему безопасности. Это должно дать стране доступ к цепочкам поставок, технологиям и международным кооперациям.

"Однако армия пойдет в унификации. Не может существовать 60 типов FPV, 20 типов бомберов. Это неэффективно. Поэтому останутся только те компании, которые отвечают стандартам и требованиям крупного заказчика",  подчеркивает исполнительный директор Украинского Совета Оружейников.

Он добавляет, что в таких условиях выживут на рынке только самые мобильные и диверсифицированные компании.

"Компании больше не хотят быть однонаправленными. Раньше кто-то делал только FPV-дроны. Теперь они объединяются, некоторые производят РЭБ, другие — наземные системы, FPV и разведчики. В кооперации они могут предлагать комплексное решение, а не один продукт", — резюмирует Игорь Федирко.

Больше о планах и успехах украинской оборонной отрасли читайте в полном интервью с исполнительным директором Украинского Совета Оружейников Игорем Федорко.

Автор:
Алик Сахно