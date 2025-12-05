Експерт назвав, які оборонні компанії "виживуть" на ринку після закінчення війни

Після завершення повномасштабної війни на ринку оборонних технологій вдасться зберегтися лише компаніям, які зможуть об’єднуватися та пропонувати комплексні військові рішення.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

Федірко очікує розвиток оборонної промисловості України за двома наступними сценаріями: об’єднання кількох компаній у групу та поглинання менших компаній більшими.

"На сьогодні я знаю щонайменше сім активних випадків поглинань. А об’єднавча модель — лише одна. І це теж наша національна особливість, адже кожен хоче бути окремим гравцем. Тому поглинання відбуваються набагато легше, ніж добровільні злиття", — наголошує Ігор Федірко.

Він переконаний, що після укладання мирної угоди між Україно та РФ кількість контрактів на закупівлю зброї буде істотно меншою. Водночас, за його словами, ринок уже будує свою логіку на інтеграції України в європейську систему безпеки. Це має дати країні доступ до ланцюжків постачання, технологій та міжнародні кооперації.

"Проте армія піде до уніфікації. Не може існувати 60 типів FPV, 20 типів бомберів. Це неефективно. Тому залишаться лише ті компанії, що відповідають стандартам та вимогам великого замовника", — підкреслює виконавчий директор Української Ради Зброярів.

Він додає, що в таких умовах виживуть на ринку тільки наймобільніші та найбільш диверсифіковані компанії.

"Компанії більше не хочуть бути односпрямованими. Раніше хтось робив лише FPV-дрони. Тепер вони об’єднуються, дехто виробляє РЕБ, інші — наземні системи, FPV і розвідники. У кооперації вони можуть пропонувати комплексне рішення, а не один продукт", — резюмує Ігор Федірко.

