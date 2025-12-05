Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експерт назвав, які оборонні компанії "виживуть" на ринку після закінчення війни

Українська Рада Зброярів, Ігор Федірко
На сьогодні є сім випадків поглинань підприємств. Фото: Freepik

Після завершення повномасштабної війни на ринку оборонних технологій вдасться зберегтися лише компаніям, які зможуть об’єднуватися та пропонувати комплексні військові рішення.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

Федірко очікує розвиток оборонної промисловості України за двома наступними сценаріями: об’єднання кількох компаній у групу та поглинання менших компаній більшими. 

"На сьогодні я знаю щонайменше сім активних випадків поглинань. А об’єднавча модель — лише одна. І це теж наша національна особливість, адже кожен хоче бути окремим гравцем. Тому поглинання відбуваються набагато легше, ніж добровільні злиття", — наголошує Ігор Федірко.

Він переконаний, що після укладання мирної угоди між Україно та РФ кількість контрактів на закупівлю зброї буде істотно меншою. Водночас, за його словами, ринок уже будує свою логіку на інтеграції України в європейську систему безпеки. Це має дати країні доступ до ланцюжків постачання, технологій та міжнародні кооперації.

"Проте армія піде до уніфікації. Не може існувати 60 типів FPV, 20 типів бомберів. Це неефективно. Тому залишаться лише ті компанії, що відповідають стандартам та вимогам великого замовника", — підкреслює виконавчий директор Української Ради Зброярів.

Він додає, що в таких умовах виживуть на ринку тільки наймобільніші та найбільш диверсифіковані компанії.

"Компанії більше не хочуть бути односпрямованими. Раніше хтось робив лише FPV-дрони. Тепер вони об’єднуються, дехто виробляє РЕБ, інші — наземні системи, FPV і розвідники. У кооперації вони можуть пропонувати комплексне рішення, а не один продукт", — резюмує Ігор Федірко.

Більше про плани й успіхи української оборонної галузі читайте в повному інтерв’ю з виконавчим директором Української Ради Зброярів Ігорем Федірком.

Автор:
Алік Сахно