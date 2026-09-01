Польща збільшує інвестиції у власне виробництво зброї: витрати зросли майже вчетверо

У 2026 році Польща збільшила основні оборонні витрати до €53 мільярдів, спрямовуючи основний потік коштів на внутрішні закупівлі та регіональні спільні підприємства. Витрати на закупівлі у вітчизняного ОПК за останні чотири роки збільшилися майже в чотири рази.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як зросли закупівлі

Чисельність польських збройних сил перевищила 220 000 осіб. Витрати на оборонні закупівлі у вітчизняних компаній та спільних підприємств зросли з 2022 року до 30,4 мільярда злотих ($8,15 млрд).

"Ми будуємо найбільшу сухопутну армію в Європі. Той факт, що щось використовується нашою армією і що це виробляється в Польщі, стає дедалі важливішим", — заявив заступник міністра державного майна Польщі Конрад Голота.

Регіональне виробництво і співпраця

За словами польських посадовців, збільшення власного та регіонального виробництва має зменшити залежність від іноземних поставок і забезпечити доступ до озброєння у разі перебоїв у міжнародних ланцюгах постачання.

"Зараз Польща також намагається забезпечити стійкість до глобальних збоїв, більше звертаючись до регіональних та європейських постачальників", — зазначив експерт з питань оборони університету CEVRO у Празі Зденек Род.

Варшава розширює співпрацю з європейськими компаніями:

чеська CSG підписала контракт на суму понад €100 мільйонів із підрозділом PGZ Dezamet на постачання компонентів для 155-мм снарядів та угоду на €150 мільйонів із Huta Stalowa Wola на обладнання для бойових машин;

компанія Niewiadow PGM разом із KNDS Ammo France налагоджує випуск 155-мм боєприпасів із плановим обсягом 180 000 одиниць на рік з наступного року;

PGZ домовилася з естонською Frankenburg Technologies про спільне виробництво систем ППО надближнього радіуса дії;

німецький концерн Rheinmetall створює в Польщі виробничі потужності та центр обслуговування наземних бойових систем.

Пріоритетом Варшави стало локальне та регіональне виробництво безпілотників, боєприпасів і сопутньої техніки. Також Варшава запропонувала спільно з Україною та США виготовляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, у травні Польща та ЄС підписали угоду про розблокування пільгових кредитів на суму 43,7 млрд євро ($51,4 млрд) для оборонного сектору. Ці кошти дозволять країні підписати рекордну кількість контрактів із власними виробниками зброї та посилити безпеку в регіоні.