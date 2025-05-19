Польские таможенники изъяли пять тонн шин для самолетов Boeing, которые везли в Россию

В понедельник, 19 мая, таможенники Польши изъяли 5 тонн шин для гражданских самолетов Boeing, подпадающих под действие санкций Европейского Союза, которые должны были следовать транзитом через Беларусь и Россию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Пытались обойти санкции ЕС

Отмечается, что во время осмотра грузовика в пункте пропуска на границе с Беларусью Корощине таможенники обнаружили, что водитель перевозил используемые в гражданских самолетах Boeing шины вместо задекларированных автомобильных и автобусных шин.

Отправителем товара была компания, зарегистрированная в Испании, а получателем – фирма из Азербайджана.

"По факту таможенного мошенничества начато уголовное налоговое производство. Санкционный товар задержан", — сообщили польские таможенники.

Несмотря на санкции в Россию, попадают запчасти для Boeing.

Заметим, что, несмотря на санкции в авиаотрасли, Россия продолжает покупать детали для транспортных средств французской компании Airbus и американской Boeing.

Данные российской таможни свидетельствуют о том, что в 2022 году в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов. В страну-агрессора поступили тысячи запрещенных партий авиазапчастей. В частности, товар получили авиакомпании "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Airlines и "Победа".

Boeing заявил, что полностью соблюдал санкции США и приостановил поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для клиентов в России в начале 2022 года.

Гражданская авиация в РФ на грани коллапса

Военная разведка Украины провела успешную киберспецоперацию, в ходе которой получила большой объем закрытых служебных документов "Росавиации", свидетельствующих о том, что западные санкции ускоряют авиаколлапс РФ.

Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. За неимением мощностей и специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где соответствующие работы осуществляют без соответствующей сертификации.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму в РФ, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. В РФ пустили на "донорство" более 35% воздушных судов.