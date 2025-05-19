Польські митники вилучили 5 тонн шин для літаків Boeing, які везли до Росії

У понеділок, 19 травня, митники Польщі вилучила 5 тонн шин для цивільних літаків Boeing, які підпадають під дію санкцій Європейського Союзу, що мали прямувати транзитом через Білорусь та Росію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Намагались обійти санкції ЄС

Зазначається, що під час огляду вантажівки в пункті пропуску на кордоні з Білоруссю Корощині митники виявили, що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість задекларованих автомобільних і автобусних шин.

Відправником товару була компанія, зареєстрована в Іспанії, а одержувачем – фірма з Азербайджану.

"За фактом митного шахрайства розпочато кримінальне податкове провадження. Санкційний товар затримано", - повідомили польські митники.

Попри санкції до Росії потрапляють запчастини для Boeing

Зауважимо, попри санкції в авіагалузі Росія продовжує купувати деталі для транспортних засобів французької компанії Airbus і американської Boeing.

Дані російської митниці свідчать про те, що у 2022 році до Росії було відправлено деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. До країни-агресора надійшли тисячі заборонених партій авіазапчастин. Зокрема, товар отримали авіакомпанії “Россия”, “Аерофлот”, “Уральські авіалінії”, S7 Airlines і “Победа”.

Boeing заявив, що повністю дотримувався санкцій США та призупинив постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для клієнтів у Росії на початку 2022 року.

Цивільна авіація в РФ на межі колапсу

Воєнна розвідка України здійснила успішну кіберспецоперацію, під час якої здобула великий обсяг закритих службових документів "Росавіації", які свідчать про те, що західні санкції прискорюють авіаколапс РФ.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в РФ, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. В РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.