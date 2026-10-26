Потеряли €250 млрд капитализации: европейские люксовые бренды переживают кризис из-за спада в Китае

Ведущие европейские компании по производству товаров класса люкс потеряли около 250 млрд евро рыночной стоимости в этом году. Причиной стало стремительное сокращение расходов китайскими потребителями, а также колебания на мировых фондовых рынках из-за рисков вокруг искусственного интеллекта, что подорвало спрос на премиальные обуви и сумки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Финансовые отчеты таких гигантов, как LVMH, Hermès и владельца бренда Gucci — концерна Kering, оказались хуже и без того существенно снижены ожидания аналитиков. Это подтвердило опасения экспертов по поводу затяжного многолетнего спада во всей индустрии роскоши.

В общей сложности шесть крупнейших публичных люксовых корпораций Европы, включая Richemont, Prada и Moncler, совокупно потеряли 251 млрд евро капитализации. Самым глубоким падение оказалось у лидеров рынка: стоимость LVMH сократилась на 131,6 млрд евро, а Hermès – на 93,3 млрд евро.

Причины падения в Китае и результаты ключевых брендов

Китайский рынок больше десяти лет оставался главным локомотивом индустрии, однако затяжной кризис на рынке недвижимости и проседание местного фондового рынка ослабили внутреннее потребление. Средний рост розничных продаж в КНР за последние шесть месяцев составил менее 0,5%.

Кроме того, индекс CSI 300 за четыре месяца просел на 19%, что привело к потере более $2 трлн рыночной стоимости, а недавно власти КНР ввели 20% налог на дивиденды и доходы от оффшорных трастов, что дополнительно ударило по состоятельным покупателям.

Ситуация во флагманских группах выглядит так:

LVMH: в третьем квартале продажи ключевого подразделения моды и кожаных изделий среди китайских клиентов по всему миру снизились примерно на 15% (mid-teens). Финансовый директор Сесиль Кабанис отметила, что замедление полностью вызвано спадом среди клиентов из Китая, и пока неизвестно, когда именно ситуация улучшится.

Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta): продажи китайским покупателям в третьем квартале рухнули на 15–20%, ускорив падение по сравнению с предыдущим кварталом.

Hermès: даже один из самых стойких модных домов почувствовал охлаждение. Общая выручка подразделения готовой одежды и аксессуаров в мире сократилась на 2%.

Несмотря на общий спад, отдельные категории товаров демонстрируют устойчивость: спрос на культовые сумки Birkin и другие топовые модели Hermès вырос на 10,8%, а ювелирные бренды (в частности, Tiffany от LVMH и Boucheron от Kering) показали двузначный рост продаж.

Охлаждение рынка США

Дополнительным ударом стало замедление рынка Соединенных Штатов, поддерживавшего сектор в начале года. Из-за падения бирж и роста цен на горючее продажи упали: данные по кредитным картам банка Citi зафиксировали спад расходов на люксовые вещи по меньшей мере на 4% ежемесячно в июле, августе и сентябре.

Особенно ощутимо спад сказался на Kering, чья аудитория больше ориентирована на средний класс, на фоне давления на американских потребителей в преддверии промежуточных выборов в ноябре. В то же время, покупатели Hermès в США пока сохраняют предыдущие объемы покупок.

Аналитики отмечают, что восстановление, на которое так надеялась индустрия, поставлено на паузу, поэтому люксовым брендам остается сосредоточиться на оптимизации затрат и повышении эффективности в ожидании возврата покупателей.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские люксовые бренды обесценились на $350 млрд из-за Китая на фоне сокращения потребительской активности на ключевых рынках.