Втратили €250 млрд капіталізації: європейські люксові бренди переживають кризу через спад у Китаї

Провідні європейські компанії з виробництва товарів класу люкс втратили близько 250 мільярдів євро ринкової вартості цього року. Причиною стало стрімке скорочення витрат китайськими споживачами, а також коливання на світових фондових ринках через ризики довкола штучного інтелекту, що підірвало попит на преміальні взуття та сумки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Фінансові звіти таких гігантів, як LVMH, Hermès та власника бренду Gucci — концерну Kering, виявилися гіршими за й без того суттєво знижені очікування аналітиків. Це підтвердило побоювання експертів щодо затяжного кількарічного спаду в усій індустрії розкоші.

Загалом шість найбільших публічних люксових корпорацій Європи, включно з Richemont, Prada та Moncler, сукупно втратили 251 млрд євро капіталізації. Найглибшим падіння виявилося у лідерів ринку: вартість LVMH скоротилася на 131,6 млрд євро, а Hermès — на 93,3 млрд євро.

Причини падіння в Китаї та результати ключових брендів

Китайський ринок понад десять років залишався головним локомотивом індустрії, однак затяжна криза на ринку нерухомості та просідання місцевого фондового ринку послабили внутрішнє споживання. Середнє зростання роздрібних продажів у КНР за останні шість місяців становило менш ніж 0,5%.

Крім того, індекс CSI 300 за чотири місяці просів на 19%, що призвело до втрати понад $2 трлн ринкової вартості, а нещодавно влада КНР запровадила 20% податок на дивіденди та доходи від офшорних трастів, що додатково вдарило по заможних покупцях.

Ситуація у флагманських групах виглядає так:

LVMH: у третьому кварталі продажі ключового підрозділу моди та шкіряних виробів серед китайських клієнтів у всьому світі знизилися приблизно на 15% (mid-teens). Фінансова директорка Сесіль Кабаніс наголосила, що уповільнення повністю спричинене спадом серед клієнтів із Китаю, і наразі невідомо, коли саме ситуація покращиться.

Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta): продажі китайським покупцям у третьому кварталі обвалилися на 15–20%, прискоривши падіння порівняно з попереднім кварталом.

Hermès: навіть один із найстійкіших модних домів відчув охолодження. Загальний виторг підрозділу готового одягу та аксесуарів у світі скоротився на 2%.

Попри загальний спад, окремі категорії товарів демонструють стійкість: попит на культові сумки Birkin та інші топові моделі Hermès зріс на 10,8%, а ювелірні бренди (зокрема Tiffany від LVMH та Boucheron від Kering) показали двозначне зростання продажів.

Охолодження ринку США

Додатковим ударом стало сповільнення ринку Сполучених Штатів, який підтримував сектор на початку року. Через падіння бірж та зростання цін на пальне продажі впали: дані за кредитними картками банку Citi зафіксували спад витрат на люксові речі щонайменше на 4% щомісяця в липні, серпні та вересні.

Особливо відчутно спад позначився на Kering, чия аудиторія більше орієнтована на середній клас, на тлі тиску на американських споживачів напередодні проміжних виборів у листопаді. Водночас покупці Hermès у США поки зберігають попередні обсяги покупок.

Аналітики зазначають, що відновлення, на яке так сподівалася індустрія, поставлене на паузу, тому люксовим брендам залишається зосередитися на оптимізації витрат і підвищенні ефективності в очікуванні повернення покупців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські люксові бренди знецінилися на $350 млрд через Китай на тлі скорочення споживчої активності на ключових ринках.