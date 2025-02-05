Представление декларации соответствия охране труда стало доступным в "Дії"

Представление декларации соответствия охране труда стало доступно на портале "Дія" в разделе "Бизнеса".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект "єДозвіл" реализуется Министерством экономики Украины в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и финансируется Европейским Союзом в рамках внедряемого FIIAPP проекта EU4DigitalUA.

Эта услуга также остается частью комплексной публичной услуги "Е-Предприниматель". Ранее регистрация этого документа могла продолжаться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн, сообщают в пресс-службе.

О декларации соответствия материально-технической базы

Декларация соответствия материально-технической базы является документом, который предприятия, использующие тяжелые машины и механизмы должны подавать в Гоструд.

В случае неправильного заполнения деклараций некоторые предприятия сталкивались с возвратом документа, что заставляло их начинать заново.

В системе "єДозвіл" невозможно подать неправильно оформленную декларацию.

Алгоритм автоматически обнаруживает ошибки при заполнении и указывает на них, что позволяет исправить сразу. Если декларация была принята системой, возвратов не будет.

Как получить услугу

1. Перейдите по ссылке: Дія – Регистрация декларации соответствия

2. Нажмите "Подать декларацию" и авторизуйтесь через КЭП или Дію. Подпись.

3. Заполните форму, указав данные о бизнесе и объекте.

4. Ознакомьтесь с декларацией и подпишите электронной подписью.

Напомним, решение о запуске "єДозвіл" правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.

Благодаря этой системе предприниматели смогут быстро подавать заявления, получать разрешительные документы, платить за административные услуги, а также уточнять информацию о своем предприятии.

Отметим, что услуга начала работать в режиме бета-тестирования в ноябре прошлого года.

Услуга "е-Предприниматель"

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "е-Предприниматель", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.

"Е-Предприниматель" предлагает готовые наборы услуг, специально адаптированные для различных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.п.), что делает сервис удобным как для новичков, так и для опытных предпринимателей.

Кроме того, результаты предоставления услуг можно легко отслеживать непосредственно в приложении "Дія".