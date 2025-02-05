Подання декларації відповідності з охорони праці стало доступним в "Дії"

Подання декларації відповідності охороні праці стало доступним на порталі “Дія” в розділі “Бізнесу” як самостійна послуга.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Проєкт "єДозвіл" реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP.

Ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги "е-Підприємець". Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн, повідомляють в пресслужбі.

Про декларацію відповідності матеріально-технічної бази

Декларація відповідності матеріально-технічної бази є документом, який підприємства, що використовують важкі машини та механізми, повинні подавати до Держпраці.

У разі неправильного заповнення декларацій деякі підприємства стикалися з поверненням документа, що змушувало їх починати процес заново.

У системі "єДозвіл" неможливо подати неправильно оформлену декларацію.

Алгоритм автоматично виявляє помилки при заповненні та вказує на них, що дозволяє виправити їх одразу. Якщо декларація була прийнята системою, повернень не буде.

Як отримати послугу

1. Перейдіть за посиланням: Дія – Реєстрація декларації відповідності

2. Натисніть "Подати декларацію" та авторизуйтеся через КЕП або Дія.Підпис.

3. Заповніть форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт.

4. Ознайомтесь із декларацією та підпишіть електронним підписом.

Нагадаємо, рішення про запуск "єДозволу" уряд ухвалив на засіданні 5 липня 2024 року.

Завдяки цій системі підприємці зможуть швидко подавати заяви, отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, а також уточнювати інформацію про своє підприємство.

Зазначимо, що послуга почала працювати в режимі бета-тестування в листопаді минулого року.

Послуга "е-Підприємець"

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга "е-Підприємець", яка спрощує ведення бізнесу в Україні. Завдяки цьому, підприємцям достатньо лише одного звернення, щоб скористатися 10 державними послугами.

"е-Підприємець" пропонує готові набори послуг, спеціально адаптовані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить сервіс зручним як для новачків, так і для досвідчених підприємців.

Крім того, результати надання послуг можна легко відстежувати безпосередньо в застосунку "Дія".